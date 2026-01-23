Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, όλες οι συμβάσεις αυτού του τύπου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Εργολαβικό δικηγόρων» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Σε εφαρμογή τίθεται ένας νέος, πλήρως ψηφιακός τρόπος υποβολής των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ δικηγόρων και πελατών, όταν η αμοιβή του δικηγόρου συμφωνείται ως ποσοστό επί του αντικειμένου της υπόθεσης.

Η αλλαγή αυτή αποφασίστηκε με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ψηφιοποίησης των συναλλαγών με τη φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, όλες οι συμβάσεις αυτού του τύπου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «Εργολαβικό δικηγόρων» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η υποβολή θα γίνεται από τον ίδιο τον δικηγόρο, τη δικηγορική εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο και θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία που υπογράφηκε η σύμβαση.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής, θα δηλώνονται βασικά στοιχεία της συμφωνίας, όπως η ημερομηνία υπογραφής, το ποσοστό ή το ποσό της αμοιβής, μια σύντομη περιγραφή της υπόθεσης, καθώς και ο αριθμός των πελατών.

Όπου υπάρχει ένας μόνο πελάτης, θα καταχωρίζεται και ο ΑΦΜ του, ενώ σε περιπτώσεις με περισσότερους πελάτες αρκεί η αναγραφή του συνολικού αριθμού τους. Παράλληλα, η επισύναψη του αρχείου της σύμβασης είναι υποχρεωτική, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της συμφωνίας.

Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η δυνατότητα υποβολής αυτών των συμβάσεων μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», η οποία χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθούν τόσο οι δικηγόροι όσο και οι πολίτες.