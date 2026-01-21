Oι μικρές και τακτικές μεταφορές χρημάτων για την κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης δεν εμπίπτουν στο καθεστώς φορολογίας δωρεών.

Ξεκάθαρη διευκρίνιση ότι το «χαρτζιλίκι» που μεταφέρεται από γονείς προς τα παιδιά τους μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS δεν συνιστά δωρεά και δεν υπόκειται σε υποχρέωση δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY παρέχει η φορολογική διοίκηση, βάζοντας τέλος στη σύγχυση που προκάλεσαν πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την επίσημη θέση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι μικρές και τακτικές μεταφορές χρημάτων για την κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης δεν εμπίπτουν στο καθεστώς φορολογίας δωρεών, ακόμη και όταν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Όπως διευκρινίζεται, η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα για «χαρτζιλίκι», καθώς και γενικότερα για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής τους, ιδίως όταν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη –ανήλικα ή φοιτητές έως 25 ετών– δεν αποτελεί δωρεά. Κατά συνέπεια, δεν γεννάται καμία υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myPROPERTY, ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS.

Η διευκρίνιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η χρήση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο για λόγους ευκολίας όσο και για λόγους διαφάνειας. Ωστόσο, η εξάπλωση των ψηφιακών συναλλαγών φαίνεται ότι δημιούργησε εσφαλμένες εντυπώσεις πως κάθε μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών πρέπει να δηλώνεται φορολογικά, ακόμη και όταν πρόκειται για ποσά που καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, υποχρέωση δήλωσης στην εφαρμογή myPROPERTY υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που συντρέχει πραγματική δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή όταν μεταβιβάζονται ποσά ή περιουσιακά στοιχεία χωρίς αντάλλαγμα και εκτός του πλαισίου της συνήθους υποχρέωσης των γονέων να συντηρούν τα παιδιά τους. Το σχετικό εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων της ΑΑΔΕ για τη δήλωση φόρου δωρεάς και γονικής παροχής αποσαφηνίζει ότι οι δηλώσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταβίβασης και όχι καθημερινές οικογενειακές συναλλαγές

Παράγοντες της φορολογικής διοίκησης επισημαίνουν ότι η έννοια της δωρεάς προϋποθέτει πρόθεση οριστικής περιουσιακής ενίσχυσης του λήπτη και όχι την κάλυψη τρεχουσών δαπανών διαβίωσης. Το «χαρτζιλίκι», ακόμη και όταν δίνεται συστηματικά ή μέσω ψηφιακών εφαρμογών, εντάσσεται στην υποχρέωση συντήρησης και δεν μεταβάλλει τη φορολογική εικόνα του τέκνου.

Η αποσαφήνιση αυτή κρίνεται κρίσιμη, καθώς αποτρέπει περιττές δηλώσεις και φόβους για πρόστιμα ή ελέγχους, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι για κάθε αμφιβολία οι φορολογούμενοι μπορούν να ανατρέχουν στις επίσημες οδηγίες ή να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες που δεν στηρίζονται στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο.