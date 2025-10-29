Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα πχ. καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά καταστήματα,, μινι μάρκετ και γενικά όλες τις επιχειρήσεις.

Παράταση για τις πληρωμές με IRIS για όλες τις επιχειρήσεις έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, από την 1η Δεκεμβρίου κι όχι από την 1η Νοεμβρίου, θα τεθεί τελικά σε ισχύ η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS για το σύνολο των επιχειρήσεων. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φαίνεται ότι έλαβε υπόψη του τα αιτήματα αρκετών φορέων της αγοράς που ζητούσαν παράταση.

Στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» προβλέπεται ότι η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από τα νομικά πρόσωπα, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου προκειμένου να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου.

Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα πχ. καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά καταστήματα,, μινι μάρκετ και γενικά όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των φορέων της αγοράς που ζητούσαν παράταση, βασικός λόγος ήταν ότι είχαν διαπιστωθεί δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι βάσει του θεσμικού πλαισίου, κάθε επιχείρηση που θα δέχεται πληρωμές μέσω IRIS (ή με παρόμοιες υπηρεσίες mobile banking) πρέπει να τις ολοκληρώνει αποκλειστικά μέσω τερματικού POS, διασυνδεδεμένου είτε με φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να πληρώσουν μέσω POS. Εφόσον επιλέξουν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή του μέσω IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός QR που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο πελάτης θα τον «σκανάρει» μέσω του ΙRIS και θα επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ.