Η απάντηση για την συντροφικότητα, τα επαγγελματικά της και η κόντρα με τον Λάκη Λαζόπουλο που έχει λυθεί.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μιμή Ντενίση στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στη δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και την επιθυμία της να συνεχίσει να εργάζεται, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο ρόλο που έχει η συντροφικότητα στη ζωή της.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε στον παρελθόν με τον Λάκη Λαζόπουλο, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δεν υπάρχει ένταση μεταξύ τους, καθώς οι δύο πλευρές επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές τους με κοινή συναίνεση:

«Δεν έχουμε θέμα μεταξύ μας πλέον (σ.σ με τον Λάκη Λαζόπουλο), καθόλου, κανένα. Το κλείσαμε το θέμα με κοινή πρωτοβουλία. Όλοι θέλαμε να τελειώσει. Δεν ήταν ωραίο, ούτε για εκείνον, ούτε για μένα», δήλωσε η ηθοποιός.

Μιμή Ντενίση: «Μου λείπει ο σύντροφος»

Η Μιμή Ντενίση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην συντροφικότητα αποκαλύπτοντας: «Μου λείπει ο σύντροφος, πολλές φορές όταν ζορίζομαι και έχω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο λέω: ‘θα ‘θελα να έχω έναν σύντροφο τώρα να το μοιράζομαι’».

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Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Στην Ελλάδα όχι (σ.σ δε με φλερτάρουν)... Στο εξωτερικό ναι. Είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια, αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος… Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό… Θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε το σημαντικό γι’ αυτόν, μη να κυνηγάει άλλες πέντε, να έχει χιούμορ και να μας δίνει μια χαρά στη ζωή και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω να το ζήσω πολλά χρόνια».

«Δεν θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Δεν πιστεύω ότι θα σταματήσω ποτέ θα δουλεύω, είμαι λίγο πολυμηχάνημα όπως ξέρεις… Από τα μεγαλύτερα προσόντα μου, θεωρώ ότι είναι πως δεν επηρεάζομαι», τόνισε σε ό,τι αφορά την επαγγελματική της πορεία.

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