Η Αγγελική Νικολούλη κάνει πρεμιέρα για 32η χρονιά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 23:20.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20, το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει στο MEGA και η Αγγελική Νικολούλη κάνει πρεμιέρα για 32η χρονιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, η πρώτη υπόθεση της ερευνήτριας αφορά ένα θρίλερ που ξετυλίγεται σε χώρο ασφαλείας και όλες οι εξελίξεις αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της αυριανής πρεμιέρας.

Λίγες ώρες πριν από την μεγάλη επιστροφή, η Αγγελική Νικολούλη, μέσα από ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, κάνει έναν πρόλογο για τα όσα ακολουθούν.

«Το ‘Τούνελ’ κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου με ένα νέο θρίλερ. Μιλάμε, φίλοι μου, για μία παράξενη ιστορία που διαδραματίζεται σε τρεις διαφορετικούς και ευαίσθητους χώρους. Στον τρίτο χώρο, που είναι αυστηρά φυλασσόμενος, παίχτηκε και η τελευταία πράξη αυτής της παράξενης ιστορίας.

Ποιο από τα 50 ηλεκτρονικά μάτια κατέγραψε και τι;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είδαν κάποιοι μάρτυρες και τι αποκαλύπτουν στην εκπομπή; Μην πω περισσότερα και πολλά είπα.

Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή το βράδυ στην 32η πρεμιέρα του ‘Τούνελ’, όπου σας περιμένουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

{https://www.instagram.com/p/Deg1oMtkvt0/?hl=el}