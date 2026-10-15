Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

«Μια Γυναίκα», μη χάσετε το νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Ο Αργύρης καταδιώκει τους ληστές που μπήκαν στο σπίτι της Μαρίνας.

Η Μαρίνα λιποθυμά μπροστά στον Γιάννη κι εκείνος την πηγαίνει στο νοσοκομείο.

Ο Μάρκος επιτίθεται στον Γιάννη όταν εκείνος του ζητά πληροφορίες για τη Μαρίνα.

«Μια Γυναίκα»: Τι θα δούμε απόψε

Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί τη Μαρίνα και τα παιδιά. Τα χρήματα της Μπέτυς κάνουν φτερά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Ελισάβετ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της Εύας. Τρέμει και υποχωρεί στις απαιτήσεις της. Η Εύα πλησιάζει κρυφά τη Χαρά στο διάλειμμα. Μια πρόταση για τηλεοπτικό πορτραίτο του Κωστή, τον αναπτερώνει.

Η Ελισάβετ αρνείται να συμμετάσχει και τον πληγώνει. Ο Σταύρος όμως την πείθει. Η Ελένη μιλά στη Μαρίνα για τις βλέψεις της με τον Αντώνη. Η Ελισάβετ θυμάται την κακοποίησή της απ’ τον πατέρα της Μαρίνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=4nuXJTKWJdw}

Η Εύα συγκρούεται με το boss, ενώ η Μπέτυ καλεί τη Μαρίνα στα εγκαίνια του νέου μπαρ που της άνοιξε ο Αργύρης. Ο Μάρκος πέφτει ξανά πάνω στην Εύα που κάνει πως δεν τον ξέρει. Μια έντονη ζαλάδα, κάνει την Μαρίνα να δεχτεί ξανά τη φροντίδα του Γιάννη, αλλά η επιμονή του να τη συνδράμει την θυμώνει και του επιτίθεται.

Στο νοσοκομείο, η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που ανησυχεί για τα συμπτώματά της και της προτείνει εξετάσεις. Η Μαρίνα τρομοκρατείται και το σκάει.

Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη κι εκείνος την ψάχνει στην καινούρια γειτονιά. Πέφτει πάνω στον Μάρκο που του επιτίθεται άγρια μπροστά στα μάτια της Μαρίνας.

Η Εύα ξαναπλησιάζει τη μικρή Χαρά

{https://www.youtube.com/watch?v=ar8tPxhc0FY}

Οι φωτογραφίες του μπαμπά…

{https://www.youtube.com/watch?v=qJMEPsNSMS4}

Περασμένα μεγαλεία…

{https://www.youtube.com/watch?v=oqKeSeY4kZ0}