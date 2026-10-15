Ποτέ δεν είναι αργά για να ανακαλύψει κανείς τις δυνατότητές του. Το παράδειγμα της 90χρονοης που κατεβαίνει για πρώτη φορά σε αγώνες Hyrox.

Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για τη σωματική άσκηση, τη γυμναστική και την προσωπική εξέλιξη, όπως αποδεικνύει και το παράδειγμα της 90χρονης γυναίκας που ετοιμάζεται να συμμετάσχει στον πρώτο της αγώνα Hyrox.

Η απόφασή της να γίνει πιο δραστήριο σε μεγάλη ηλικία, ήρθε λίγο καιρό αφότου ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή.

Πρόσωπο από το οικογενειακό της περιβάλλον παρατήρησε την άνεση των κινήσεών της με μεγάλα βάρη και την παρότρυνε να ξεκινήσει εντατικές προπονήσεις, όπως αναφέρεται και στο womenshealthmag.com.

Η πρόκλησή της ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά τα 90α της γενέθλια και πλέον προετοιμάζεται για τον πρώτο της αγώνα Hyrox, που περιλαμβάνει τρέξιμο, βάρη και ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Η προετοιμασία για τον πρώτο αγώνα

Η 90χρονη τους τελευταίους μήνες γυμνάζεται εντατικά, τουλάχιστον τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα συνδυάζοντας ασκήσεις ενδυνάμωσης και αερόβια άσκηση.

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλξης με βάρη, κωπηλατική, προβολές και ρήψεις μπάλα σε τοίχο.

Η πρόοδος της 90χρονης αθλούμενης είναι θεαματική. Στην αρχή είχε την ικανότητα να σπρώχνει έλκηθρο βάρους περίπου 27 κιλών, ενώ πλέον μετακινεί περίπου 91 κιλά.

Παράλληλα, κάνει δέκα επαναλήψεις με μπάλα βάρους 4,5 κιλών, ενώ η ίδια δηλώνει ότι έχει αποκτήσει περισσότερη μυϊκή δύναμη και ενέργεια που αποδίδεται και στις καθημερινές δουλειές.

Η 90χρονη περπατά περίπου 6,5 έως 13 χιλιόμετρα προσθέτοντας μικρές αποστάσεις τρεξίματος, ένα πρόγραμμα που επαναλαμβάνει τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Η ίδια μάλιστα, δηλώνει ότι μία από τις ασκήσεις που την δυσκολεύουν είναι τα burpee broad jumps, καθώς είχε αρκετά χρόνια να κάνει άλματα, ωστόσο συνεχίζει να εξασκείται συστηματικά πραγματοποιώντας μικρά, ελεγχόμενα step-ups για να δυναμώσει τα πόδια της.

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Ιδιαίτερη προσοχή δίνει και στην διατροφή της

Το πρόγραμμα γυμναστικής και η προετοιμασία για τους πρώτους της αγώνες, συνδυάζεται με ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής.

Η 90χρονη πλέον, επιλέγει τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, όπως κοτόπουλο και ψάρι, την ίδια ώρα που δεν στερείται τα γλυκά.

Η ιστορία της αποτελεί ένα ηχηρό παράδειγμα ότι η άσκηση μπορεί να γίνει μέρος της ζωής των ανθρώπων σε κάθε ηλικία, προσφέροντας δύναμη, αυτονομία και την ικανοποίηση επίτευξης των νέων στόχων.

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Για την ίδια, τα 90 της χρόνια δεν σηματοδότησαν το τέλος των προκλήσεων, καθώς η εμπειρία της θα συνεχιστεί και στους αγώνες.