Τι ανακάλυψε το συνεργείο κάτω από τα κεραμίδια.

Αντιμέτωποι με έναν απρόσμενο λογαριασμό βρέθηκαν ιδιοκτήτες κατοικίας στην Καλιφόρνια, όταν μια προγραμματισμένη ανακαίνιση στέγης, αρχικού κόστους 32.000 δολαρίων, αποδείχθηκε πολύ ακριβότερη από ό,τι υπολόγιζαν.

Η αφαίρεση τριών στρωμάτων κεραμιδιών αποκάλυψε προβλήματα στην παλιά κατασκευή, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες που αύξησαν το συνολικό κόστος κατά 16.000 δολάρια.

Το περιστατικό, το οποίο δημοσιοποίησε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Reddit, πυροδότησε συζήτηση σχετικά με τις απρόβλεπτες χρεώσεις στις οικοδομικές εργασίες, αλλά και την ευθύνη των εργολάβων να ενημερώνουν εγκαίρως τους πελάτες τους για πιθανά πρόσθετα έξοδα.

Πώς προέκυψε η επιπλέον χρέωση των 16.000 δολαρίων

Η κατοικία κατασκευάστηκε το 1943 και διαθέτει στέγη περίπου 185 τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, το ακίνητο αποτελείται από ένα παλαιότερο τμήμα και μια μεταγενέστερη προσθήκη, με τη δεύτερη να φαίνεται πως είχε λιγότερα κενά στην κατασκευή της.

Όταν το συνεργείο αφαίρεσε τα υπάρχοντα κεραμίδια, διαπίστωσε ότι το παλιό ξύλινο υπόστρωμα της στέγης, παρουσίαζε εκτεταμένα κενά. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον εργολάβο, καθιστούσε αναγκαία την τοποθέτηση νέου υποστρώματος ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επιφάνεια για την εγκατάσταση των νέων υλικών στέγασης.

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Η πρόσθετη εργασία τιμολογήθηκε περίπου στα 86,11 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεβάζοντας τον λογαριασμό κατά 16.000 δολάρια. Αρχικά, η αύξηση που προτάθηκε ανερχόταν σε 16.000 δολάρια, ωστόσο, έπειτα από διαπραγμάτευση, η σύζυγος του ιδιοκτήτη συμφώνησε στο μειωμένο ποσό.

Οι ιδιοκτήτες ωστόσο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο μιας τόσο μεγάλης επιβάρυνσης.

Ήταν αναγκαίες οι πρόσθετες εργασίες;

Η συζήτηση που ακολούθησε στο Reddit ανέδειξε δύο διαφορετικές πλευρές του ζητήματος. Την τεχνική αναγκαιότητα της αντικατάστασης του υποστρώματος και το κατά πόσο η επιπλέον χρέωση ήταν εύλογη.

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι η αντικατάσταση ήταν απαραίτητη, καθώς τα μεγάλα κενά ανάμεσα στις παλιές σανίδες δεν επιτρέπουν την ασφαλή στερέωση των σύγχρονων υλικών στέγης.

Άλλοι, ωστόσο, στάθηκαν στο γεγονός οτι ο εργολάβος θα μπορούσε να είχε εξετάσει τη σοφίτα ή το υπάρχον υπόστρωμα πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να εντοπίσει τα πιθανά προβλήματα και να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες για το ενδεχόμενο πρόσθετου κόστους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης είναι ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ζητούν όσο το δυνατόν πιο αναλυτική προσφορά πριν από την έναρξη μιας μεγάλης επισκευής ή ανακαίνισης.

Ιδιαίτερα σε παλαιότερα ακίνητα, είναι σημαντικό να εξετάζεται εάν το υπόστρωμα της στέγης βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση ή αν υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί εκτεταμένη αντικατάσταση.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Εφόσον προκύψει μια σημαντική πρόσθετη εργασία, μπορεί επίσης να ζητηθεί αναλυτική κοστολόγηση και, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να ληφθεί δεύτερη προσφορά από άλλον επαγγελματία πριν από την έγκριση της δαπάνης.

Πηγή: thecooldown