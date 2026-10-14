Σύμφωνα με την αγωγή τα προϊόντα της εταιρείας φέρεται να περιείχαν μια συνθετική ουσία που ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των PFAS.

Στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης στις ΗΠΑ βρίσκεται η γνωστή μάρκα προϊόντων γυναικείας υγιεινής (σερβιέτες) Carefree, καθώς εκατοντάδες γυναίκες κατέθεσαν αγωγή, υποστηρίζοντας ότι εκτέθηκαν σε μια χημική ουσία που έχει συνδεθεί με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, μεταξύ των οποίων και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Σύμφωνα με την αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, τα προϊόντα της εταιρείας φέρεται να περιείχαν υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), μια συνθετική ουσία που ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των PFAS. Οι συγκεκριμένες χημικές ενώσεις είναι γνωστές ως «αιώνιες χημικές ουσίες», καθώς μπορούν να παραμένουν στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Carefree ανήκε στο παρελθόν στην Johnson & Johnson, ενώ σήμερα ανήκει στην Essity, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην καταγγελία.

Τι υποστηρίζουν οι γυναίκες στην αγωγή

Οι ενάγουσες ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τις σερβιέτες και τα προϊόντα προστασίας της Carefree, τα οποία βρίσκονταν σε παρατεταμένη επαφή με ευαίσθητες περιοχές του σώματός τους. Ορισμένες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα προϊόντα για 10 ώρες ή και περισσότερο κάθε φορά, επί σειρά ετών.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση είχε ως αποτέλεσμα την έκθεσή τους στο PFOA εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες φορές. Οι γυναίκες επικαλούνται, μεταξύ άλλων, την αυξημένη διαπερατότητα των ιστών στις συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, υποστηρίζοντας ότι η ουσία θα μπορούσε να απορροφηθεί από τον οργανισμό.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ενάγουσες αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών και των νεφρών, διαταραχές του θυρεοειδούς, χρόνιες φλεγμονές, λοιμώξεις, υψηλή χοληστερόλη και προβλήματα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Επιπλέον, ορισμένες γυναίκες αναφέρουν ότι παρουσίασαν μειωμένη γονιμότητα ή υπογονιμότητα, ενώ άλλες εκφράζουν φόβους για πιθανή εμφάνιση καρκίνου στο μέλλον.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της δικαστικής καταγγελίας και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ότι τα προϊόντα προκάλεσαν τις συγκεκριμένες παθήσεις.

Τι είναι το PFOA και γιατί προκαλεί ανησυχία

Το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) ανήκει στην ομάδα των PFAS, μιας μεγάλης κατηγορίας συνθετικών χημικών ουσιών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές λόγω των ιδιοτήτων τους.

Ο χαρακτηρισμός «αιώνιες χημικές ουσίες» αποδίδεται σε πολλές από αυτές τις ενώσεις εξαιτίας της ανθεκτικότητάς τους στη διάσπαση. Ορισμένες μπορούν να συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ η έκθεση σε PFOA έχει συσχετιστεί σε επιστημονικές μελέτες με αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, όπως του νεφρού και των όρχεων, καθώς και με άλλες επιπτώσεις στην υγεία.

Η ύπαρξη αυτών των επιστημονικών συσχετίσεων, ωστόσο, δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι η χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος προκάλεσε κάποια ασθένεια. Η αξιολόγηση της έκθεσης και της πιθανής αιτιώδους σχέσης απαιτεί ξεχωριστή επιστημονική τεκμηρίωση.

Καταγγελίες για απόκρυψη της ουσίας

Στην αγωγή, οι γυναίκες κατηγορούν τους κατασκευαστές ότι δεν ενημέρωσαν τους καταναλωτές για την υποτιθέμενη παρουσία PFOA στα προϊόντα. Όπως αναφέρεται, η ουσία δεν περιλαμβανόταν στις ετικέτες, στις λίστες συστατικών ή στις συσκευασίες, ενώ δεν γινόταν σχετική αναφορά ούτε στις διαφημιστικές και ενημερωτικές επικοινωνίες των εταιρειών.

Παράλληλα, οι ενάγουσες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τη χημική ουσία μέσω σχετικών ελέγχων, αλλά και να αναπτύξουν εναλλακτικά προϊόντα χωρίς PFAS.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κατασκευαστές είχαν ενημερωθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2024 για την ανίχνευση PFOA σε προϊόντα Carefree, ωστόσο φέρεται να συνέχισαν να τα διαθέτουν στην αγορά.

Ποιες εταιρείες κατονομάζονται

Εκτός από τις εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων Carefree, στην αγωγή κατονομάζεται και η Gelson's, αλυσίδα πολυτελών σούπερ μάρκετ με έδρα το Λος Άντζελες, για τη φερόμενη πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Οι ενάγουσες ζητούν αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων για τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν, καθώς και για τις συνέπειες που αποδίδουν στην έκθεσή τους στη χημική ουσία.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, ενώ οι καταγγελίες για την παρουσία της ουσίας και τη σύνδεσή της με τα προβλήματα υγείας που αναφέρονται θα πρέπει να αξιολογηθούν βάσει των αποδεικτικών στοιχείων.

Πηγή: nypost.com