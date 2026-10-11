Τι ανέφερε η διδάκτωρ νομικής, δικηγόρος με ειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία και δημιουργός.

Θέση για το μείζον θέμα που έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα πήρε με δηλώσεις της η Πηγή Κωνσταντίνου. Η διδάκτωρ νομικής, δικηγόρος με ειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία και δημιουργός μίλησε στο «MEGA Non Stop» για την κόντρα των δυο πλευρών για τα πνευματικά δικαιώματα.

«Σε αυτές τις υποθέσεις έχουν υπάρξει πολλές απόψεις που μπλέκονται. Η μόνη νομική ενέργεια που έχει κάνει είναι ότι έχει αφαιρέσει την άδεια για τα Πνευματικά Δικαιώματα από τον Οργανισμό που είχε αναθέσει τη διαχείριση των τραγουδιών του. Το βασικό θέμα που προκύπτει από αυτή τη κίνηση είναι πως δεν πρόκειται για κάποια πρωτότυπη, καθώς το έχουν κάνει και άλλοι» ανέφερε μεταξύ άλλων για να προσθέσει:

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«H ιδιαιτερότητα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι έχουμε δυο ανθρώπους που έχουν χτίσει μια σχέση πέρα από τα τραγούδια. Εγώ θεωρώ δεδομένο πως θα τα βρούν».