Τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα η προσπάθεια να αποκτήσουμε «glass skin».

Τονωτικές λοσιόν, οροί, essences, ενυδατικές κρέμες… η λίστα φαίνεται να μην έχει τέλος. Το ένα προϊόν μετά το άλλο, με στόχο το λεγόμενο «glass skin», την τάση της κορεάτικης ομορφιάς που έχει κυριαρχήσει, αλλά κρύβει κινδύνους για το δέρμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Το TikTok και το Instagram είναι γεμάτα με βίντεο influencers που χρησιμοποιούν αμέτρητα προϊόντα περιποίησης προσώπου, σε περίπλοκες ρουτίνες, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα αποκτήσουν όλοι το λείο, γυαλιστερό δέρμα γνωστό ως «glass skin» (δέρμα σαν γυαλί).

Η τάση έχει ρίζες στην κουλτούρα ομορφιάς της Νότιας Κορέας, όπου ο όρος περιγράφει μια επιδερμίδα που φαίνεται εξαιρετικά λεία, χωρίς πόρους. Πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές με τα μέσα της δεκαετίας του 2010, αλλά εκτινάχθηκε στα τέλη του 2025 σύμφωνα με το Google trends.

Τι έδειξε μελέτη δερματολόγων για τα βίντεο στα social media

Συγκεκριμένες πτυχές της ρουτίνας για το glass skin, όπως η ενυδάτωση και η χρήση αντηλιακού, είναι θετικά βήματα για την ασφαλή περιποίηση του δέρματος, αναφέρει η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας. Όμως, προειδοποιεί ότι προκύπτουν προβλήματα με τη χρήση υπερβολικά πολλών προϊόντων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα όπως φραγμένοι πόροι, ερεθισμοί και σπυράκια.

Επειδή η τάση γίνεται ολοένα πιο δημοφιλής, οι δερματολόγοι προειδοποιούν οι ρουτίνες για την επίτευξη του glass skin δεν είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους δέρματος. Εξίσου σημαντικό, τονίζουν οι ειδικοί, είναι το γεγονός ότι πολλά βίντεο στα social media περιλαμβάνουν συμβουλές από influencers, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες υγείας, με αποτέλεσμα να μην δίνονται βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Νέα έρευνα, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας διαπίστωσε ότι σχεδόν το 95% από τα βίντεο με τη μεγαλύτερη απήχηση για αυτή την τάση περιελάμβαναν παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Οι συγγραφείς της μελέτης εξέτασαν τα κορυφαία βίντεο που σχετίζονται με πέντε όρους αναζήτησης για την κορεάτικη περιποίηση του δέρματος. Αξιολογήθηκαν 38 βίντεο σε ότι αφορά τους δερματολογικούς ισχυρισμούς και τις πληροφορίες για την ασφάλεια. Από αυτά, μόνο ένα βίντεο ανέφερε τον κίνδυνο για ερεθισμό, δύο έκαναν αναφορά στην αντηλιακή προστασία και κανένα δεν έκανε λόγο για τον κίνδυνο δερματίτιδας εξ επαφής, ούτε συνιστούσε να ζητηθεί η συμβουλή δερματολόγου.

Περίπου το 45% των βίντεο συνιστούσαν τον συνδυασμό πολλών ενεργών συστατικών, χωρίς συμβουλές για την ασφάλεια και το 32% υπόσχονταν άμεσα αποτελέσματα. Κανένα από τα βίντεο δεν δημιουργήθηκε από δερματολόγους. «Μπορεί να προκύψουν προβλήματα όταν περίπλοκες ρουτίνες περιποίησης, με τη λογική “μιας λύσης για όλους” ενθαρρύνουν τη χρήση πολλαπλών ενεργών συστατικών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον τύπο δέρματος, την ανοχή, ή τον κίνδυνο ερεθισμού κάθε ατόμου. Κάθε ρουτίνα περιποίησης πρέπει να έχει ως προτεραιότητα την υγεία του δέρματος και τη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού, αντί να επιδιώκει στην απόκτηση μιας εμφάνισης που έχει γίνει viral», υπογραμμίζει η δρ. Μαρία Λούσια Παϊζάνο, συν-συγγραφέας της μελέτης και ειδικευόμενη δερματολόγος.

Δεν είναι εφικτό ένα δέρμα χωρίς πόρους

Το πρόβλημα δεν είναι η κορεάτικη φροντίδα του δέρματος, αλλά το γεγονός ότι τα social media μπορεί να μετατρέψουν απλές πρακτικές περιποίησης σε περίπλοκες ρουτίνες που ακολουθούν τις τάσεις της εποχής, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς για όλους.

«Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του: κανένα από αυτά τα βίντεο δεν δημιουργήθηκε από δερματολόγους, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι προκύπτουν παραλείψεις και παραπληροφόρηση», τονίζει η δρ. Μόνα Γκοχάρα, δερματολόγος και κλινική καθηγήτρια στο Γέιλ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Η απόκτηση επιδερμίδας χωρίς πόρους δεν είναι κάτι εφικτό. Οι πόροι είναι γενετικά καθορισμένοι και δεν ανταποκρίνονται στις διαδοχικές στρώσεις προϊόντων, εξηγεί η δρ. Τζέιν Γου, δερματολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Icahn School of Medicine, η οποία επίσης δεν ενεπλάκη στη μελέτη. «Όταν ασθενείς προσπαθούν να πετύχουν αυτό τον στόχο, ενδέχεται άθελά τους να διαταράσσουν τον κύκλο ανανέωσης του δέρματος, καθώς λείπουν πια τα "σήματα" για τη φυσιολογική απολέπιση», συμπληρώνει.

Τα πιθανά προβλήματα στο δέρμα από τη χρήση πολλών προϊόντων

Τα συνηθισμένα δερματικά προβλήματα που βλέπει η Γου σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει υπερβολικά πολλά προϊόντα είναι μεταξύ άλλων δερματίτιδα εξ επαφής, ροδόχρους ακμή και εξάρσεις ακμής.

Το «τράβηγμα», ο κνησμός, η ευαισθησία, το ξεφλούδισμα, η ερυθρότητα ή το πιο σκούρο δέρμα είναι σημάδια ότι ο επιδερμικός φραγμός ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη, σημειώνει η Γκοχάρα. Για να ανακάμψει το δέρμα μας, συνιστά να διακόψουμε τη χρήση προϊόντων απολέπισης, οξέων για τον ίδιο σκοπό και ρετινοειδών. Αντί για αυτά, προτείνει καθαρισμό με ένα ήπιο, με ουδέτερο pH, προϊόν χωρίς σαπούνι και χλιαρό νερό. Οι κρέμες αποκατάστασης του επιδερμικού φραγμού μπορούν να βοηθήσουν, ενώ πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αντηλιακό, υπογραμμίζει.

Οι ρουτίνες που προτείνουν οι δερματολόγοι

Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να επιδιώξουμε αυτή τη λαμπερή όψη, φροντίζοντας παράλληλα την επιδερμίδα, λέει η Γκοχάρα. Συνιστά συχνή ενυδάτωση και να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα από το πιο «ελαφρύ» στο πιο «πλούσιο»: από ένα ελαφρύ, συμπυκνωμένο ορό ενυδάτωσης με υαλουρονικό οξύ, σε μια ενυδατική κρέμα και μετά μια κρέμα αποκατάστασης του επιδερμικού φραγμού.

Η Γου λέει συχνά στους ασθενείς της ότι δεν χρειάζονται μια περίπλοκη ρουτίνα για το δέρμα τους. Συνήθως προτείνει τέσσερα βήματα: ένα απλό προϊόν καθαρισμού, ένα ενεργό συστατικό- όπως ρετινόλη, σαλικυλικό οξύ ή βιταμίνη C- μια ενυδατική κρέμα και αντηλιακό.

«Το κλειδί είναι να γνωρίζεις την επιδερμίδα σου και να ξέρεις τι αντέχει», λέει η Γκοχάρα. «Πρόσθεσε ένα προϊόν κάθε φορά, ξεκίνα σταδιακά και χρησιμοποίησε αντηλιακό ευρέος φάσματος με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30 SPF κάθε ημέρα. Η φθορά από τον ήλιο είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της ζωντάνιας της επιδερμίδας, μαζί με το στρες, το νέφος, το κάπνισμα, την έλλειψη ύπνου και τη ζάχαρη», καταλήγει.

Πηγή: CNN