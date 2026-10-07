Η σάουνα δεν είναι «αντίπαλος» της γυμναστικής ούτε ένας εύκολος τρόπος για να παρακάμψει κάποιος την άσκηση

Μπορεί μια συνεδρία στη σάουνα να προσφέρει στον οργανισμό οφέλη παρόμοια με μια σύντομη προπόνηση; Η ιδέα έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό και την κυκλοφορία του αίματος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η σάουνα μπορεί να αντικαταστήσει τη σωματική άσκηση.

Η σάουνα «ανεβάζει» την καρδιά όπως μια ήπια άσκηση

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Complementary Therapies in Medicine εξέτασε τις άμεσες επιδράσεις της σάουνας στο καρδιαγγειακό σύστημα. Στην έρευνα συμμετείχαν 19 εθελοντές, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συνεδρία σάουνας διάρκειας 25 λεπτών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θερμότητα προκάλεσε σταδιακή αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Οι τιμές επανήλθαν στα αρχικά επίπεδα μετά το τέλος της συνεδρίας.

Παρόμοια καρδιαγγειακή απόκριση παρατηρήθηκε όταν οι συμμετέχοντες έκαναν ποδήλατο με φορτίο 60 έως 100 watt. Αυτό σημαίνει ότι, σε επίπεδο άμεσης καρδιαγγειακής απόκρισης, η σάουνα μπορεί να μοιάζει με μια σύντομη και μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα.

Γιατί όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προπόνηση

Η ομοιότητα αυτή αφορά κυρίως την αντίδραση του καρδιαγγειακού συστήματος και όχι το σύνολο των επιδράσεων που έχει η άσκηση στον οργανισμό.

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Κατά τη διάρκεια της σάουνας το σώμα καταπονείται από τη θερμότητα, όμως οι μύες δεν εκτελούν ενεργό έργο. Όπως έχει επισημάνει η επικεφαλής ερευνήτρια Sascha Ketelhut από το Πανεπιστήμιο Martin Luther του Halle-Wittenberg, η σάουνα αποτελεί μια μορφή σωματικής καταπόνησης που μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην καρδιά, αλλά χωρίς μυϊκή δραστηριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη με την άσκηση.

Η διαφορά είναι σημαντική. Η συστηματική γυμναστική ενισχύει τους σκελετικούς μύες, βελτιώνει την αντοχή και τη λειτουργική ικανότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη.

Τι προσφέρει η σάουνα

Η σάουνα μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα ενός δραστήριου τρόπου ζωής. Η έκθεση στη θερμότητα αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και προκαλεί μεγαλύτερη καρδιακή λειτουργία, ενώ χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για χαλάρωση και αποκατάσταση.

Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αισθήματος μυϊκής δυσκαμψίας και στην ανακούφιση από την ένταση μετά από μια απαιτητική προπόνηση. Για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην κινητικότητα ή δεν μπορούν προσωρινά να ασκηθούν κανονικά, η θερμική έκθεση ενδέχεται να αποτελέσει μια επιπλέον επιλογή, πάντα ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους.

Σάουνα μετά τη γυμναστική

Ένας πρακτικός τρόπος αξιοποίησης της σάουνας είναι η ένταξή της στη ρουτίνα αποκατάστασης μετά την προπόνηση.

Μια σύντομη παραμονή στη ζέστη μετά από άρση βαρών ή καρδιοαναπνευστική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη χαλάρωση των μυών και να λειτουργήσει ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας αποθεραπείας. Για αρκετούς ανθρώπους, η χρήση της σάουνας το βράδυ μπορεί επίσης να λειτουργήσει χαλαρωτικά και να διευκολύνει τη μετάβαση στην ξεκούραση.

Η χρήση της μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε περιόδους όπου η ένταση της προπόνησης μειώνεται, όπως κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας αποφόρτισης. Η θερμότητα αυξάνει την κυκλοφορία και επιβαρύνει σε κάποιο βαθμό το καρδιαγγειακό σύστημα, χωρίς να προκαλεί την ίδια μηχανική φόρτιση στις αρθρώσεις που προκαλεί μια προπόνηση.