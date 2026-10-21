Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος.

Το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος με την διατήρηση μίας νεανικής επιδερμίδας να επαφίεται στην καλή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής δερματολογίας στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Λάιμπνιτς για την Περιβαλλοντική Ιατρική, Ζαν Κρούτμαν πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, το όζον και το μεταβαλλόμενο κλίμα. «Για δεκαετίες πιστεύαμε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία ήταν ο κύριος παράγοντας γήρανσης του δέρματος που προκαλείται από το περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό», λέει ο Krutmann. «Άλλα μήκη κύματος στο φυσικό ηλιακό φως μπορούν να συμβάλουν στη γήρανση, για παράδειγμα, το ορατό φως και η υπέρυθρη ακτινοβολία».

Την ίδια στιγμή, καθώς μεγαλώνουμε σε ηλικία, χάνουμε σταδιακά κολλαγόνο, το οποίο αποτελεί την πρωτεΐνη που διατηρεί την δομή του δέρματος σταθερή. Η μείωση της στον οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε ρυτίδες. Παρόλα αυτά, ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της επιδερμίδας σας σε καλή κατάσταση είναι η διατροφή μας.

Οι τροφές

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά είναι σημαντική για τη διατήρηση της υγείας του δέρματός καθώς περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία του δέρματος από βλάβες που προκαλούνται από τη ρύπανση και το ηλιακό φως. Σημαντικές πηγές βιταμινών αποτελούν επίσης οι πιπεριές και οι ντομάτες καθώς περιέχουν ουσίες όπως η λουτεΐνη, το λυκοπένιο και η βήτα-καροτίνη.

Μελέτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με επικεφαλής τη Βίβιεν Φαμ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Ντέιβις. Οι συμμετέχουσες έτρωγαν 85 γραμμάρια μάνγκο τέσσερις φορές την εβδομάδα σε διάστημα 16 εβδομάδων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτό μείωσε το μέγεθος των υπαρχουσών ρυτίδων καθώς και τον αριθμό των νέων.

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Απαιτείται περισσότερη έρευνα, αλλά οι ερευνητές εικάζουν ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να οφείλονται στα καροτενοειδή, καθώς και στα αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή και μαγγιφερίνη που βρίσκονται συνήθως στα «πολύχρωμα» φρούτα και λαχανικά. Τα εσπεριδοειδή είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη C.

Η συγκεκριμένη βιταμίνη βοηθάει στην παραγωγή κολλαγόνου και δρα επίσης ως αντιοξειδωτικό, το οποίο μπορεί να προστατεύσει το δέρμα μας από τη φθορά από τον ήλιο. Μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ενυδάτωσης του δέρματος και στη μείωση της μελάγχρωσης.

Για αυτόν τον λόγο, η βιταμίνη C χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας και ως συμπλήρωμα, αναφέρει ο Κρούτμαν.

Τα καλά λίπη

Μια μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν αμύγδαλα για 16 εβδομάδες είχαν λιγότερο ορατές ρυτίδες σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν ένα διαφορετικό σνακ.

Η βιταμίνη Ε, η οποία βρίσκεται σε αφθονία στους ξηρούς καρπούς, μπορεί επίσης να προστατεύσει το δέρμα από τη βλάβη των κυττάρων και τη γήρανση. Η ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης μπορεί να επηρεάσει την υγεία του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της πιο αργής επούλωσης πληγών.

Καλές πηγές για την βιταμίνη Ε είναι τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, τα κουκουνάρια και πολλά έλαια σπόρων.

Οι ξηροί καρποί περιέχουν επίσης ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, τα οποία μπορούν να διατηρήσουν την ενυδάτωση του δέρματος. Τα ψάρια αποτελούν επίσης τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 με μελέτες να δείχνουν ότι μειώνουν την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο και επομένως θα μπορούσαν να μας προστατεύσουν από τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος.

Οι παραπάνω τροφές δείχνουν επίσης να ωφελούν και την λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ένα υγιέστερο μικροβίωμα του εντέρου μπορεί επίσης να βελτιώσει τις δερματικές παθήσεις υποστηρίζοντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται φρούτα και λαχανικά, όσπρια, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, βότανα και μπαχαρικά που μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει τον ύπνο και να προστατεύσει από αυτοάνοσες δερματικές παθήσεις.

Πέρα από την διατροφή, η προστασία του δέρματος επαφίεται και στην σωστή χρήση του αντηλιακού το οποίο είναι ο νούμερο ένα σύμμαχος απέναντι στην επικίνδυνη ακτινοβολία του ηλίου.

ΠΗΓΗ: BBC