«Οι άνθρωποι που ιδρώνουν στέλνουν ένα σήμα ως απάντηση στη σωματική άσκηση και φτάνουν σε ένα επίπεδο άσκησης που μπορεί να βελτιώσει τη φυσική τους κατάσταση», σημειώνει personal trainer.

Ο ιδρώτας αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Για αρκετούς, μάλιστα, η έντονη εφίδρωση δημιουργεί ερωτήματα: Είναι φυσιολογικό να ιδρώνω τόσο πολύ; Σημαίνει ότι γυμνάζομαι σωστά; Και πόσο σημαντική είναι η ενυδάτωση μετά την άσκηση;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα έδωσε ο προσωπικός γυμναστής Arnau Lloret, απόφοιτος Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητικών Επιστημών, μιλώντας στο Mundo Deportivo και αναλύοντας τη σημασία της εφίδρωσης για την υγεία και τη σωματική απόδοση.

Όπως εξήγησε ο ειδικός, η εφίδρωση αποτελεί φυσιολογική αλλά και απαραίτητη λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν το σώμα γυμνάζεται, αυξάνεται η θερμοκρασία του, καθώς παράλληλα εντείνεται και η καρδιαγγειακή δραστηριότητα. Ο ιδρώτας, επομένως, λειτουργεί ως ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο οργανισμός για να διατηρεί τη θερμοκρασία του σε ασφαλή επίπεδα.

«Η εφίδρωση είναι ένα βασικό μέρος της σωματικής δραστηριότητας και μια απαραίτητη διαδικασία για την υγεία και την απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Lloret, εξηγώντας ότι μέσω της εφίδρωσης το σώμα προσπαθεί να αποφύγει την υπερθέρμανση.

Τι περιέχει ο ιδρώτας

Ο ιδρώτας αποτελείται κυρίως από νερό και μεταλλικά άλατα και εκκρίνεται μέσω των ιδρωτοποιών αδένων. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη θερμική ισορροπία του οργανισμού, επιτρέποντας στο σώμα να συνεχίσει την προσπάθεια χωρίς η θερμοκρασία του να αυξηθεί σε επικίνδυνα επίπεδα.

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Η ρύθμιση της θερμοκρασίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκεια έντονης ή παρατεταμένης άσκησης, καθώς η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων και η θερμοπληξία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Lloret, η εφίδρωση μπορεί να αποτελεί και ένδειξη ότι ο οργανισμός ανταποκρίνεται στη σωματική προσπάθεια.

«Οι άνθρωποι που ιδρώνουν στέλνουν ένα σήμα ως απάντηση στη σωματική άσκηση και φτάνουν σε ένα επίπεδο άσκησης που μπορεί να βελτιώσει τη φυσική τους κατάσταση», σημείωσε ο προσωπικός γυμναστής.

Ο ιδρώτας «αποτοξινώνει» το σώμα;

Ένα ακόμη ζήτημα που συχνά συνοδεύει τη συζήτηση γύρω από την εφίδρωση είναι η λεγόμενη «αποβολή των τοξινών». Ο ειδικός αναφέρθηκε και σε αυτή την πτυχή, επισημαίνοντας ότι η εφίδρωση μπορεί να συμβάλλει στην αποβολή ορισμένων ουσιών, όμως ο ιδρώτας δεν αποτελεί την κύρια οδό αποτοξίνωσης του οργανισμού.

Παράλληλα, η εφίδρωση συνδέεται με τη λειτουργία του δέρματος και, σύμφωνα με τον Lloret, συμβάλλει στη διατήρηση των πόρων καθαρών.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι μαζί με τον ιδρώτα ο οργανισμός χάνει σημαντικές ποσότητες υγρών και ηλεκτρολυτών. Για τον λόγο αυτό, η σωστή ενυδάτωση αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την απόδοση όσο και για την ασφαλή συνέχιση της άσκησης.

Το σημαντικότερο: Η σωστή ενυδάτωση

Ο Arnau Lloret υπογραμμίζει ότι η ενυδάτωση δεν πρέπει να ξεκινά όταν εμφανιστεί ήδη έντονη δίψα. Αντίθετα, είναι σημαντικό ο οργανισμός να είναι επαρκώς ενυδατωμένος πριν από την έναρξη της άσκησης.

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης ή ιδιαίτερα έντονης σωματικής προσπάθειας, ο ειδικός προτείνει να εξετάζεται και η χρήση αθλητικών ποτών, καθώς μπορούν να προσφέρουν ηλεκτρολύτες που χάνονται μέσω της εφίδρωσης.

Ειδικά για όσους τρέχουν, η συμβουλή του είναι να καταναλώνουν μικρές γουλιές νερού περίπου κάθε 20 έως 30 λεπτά, ιδιαίτερα όταν η άσκηση έχει μεγάλη διάρκεια.

Η ενυδάτωση, όμως, δεν σταματά με το τέλος της προπόνησης. Μετά την άσκηση, είναι απαραίτητο να αναπληρώνονται τα υγρά που χάθηκαν, ενώ σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης μπορεί να είναι χρήσιμη η πρόσληψη ενός ροφήματος που περιέχει νάτριο, κάλιο και άλλα μέταλλα, ώστε να υποστηριχθεί η αποκατάσταση.

Το βασικό μήνυμα, επομένως, είναι ότι ο ιδρώτας αποτελεί φυσιολογικό και σημαντικό μηχανισμό του σώματος κατά την άσκηση, αλλά η απώλεια υγρών δεν πρέπει να αγνοείται. Η σωστή ενυδάτωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνηση παραμένει απαραίτητη για τη διατήρηση της απόδοσης και την αποφυγή της αφυδάτωσης.