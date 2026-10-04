Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλλιθέα, καθώς αγνοείται ένας 13χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για τον Roman Shinwar, αφγανικής καταγωγής, για την εξαφάνιση του οποίου ενημερώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η οργάνωση προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Ο Roman Shinwar έχει ύψος περίπου 1,65 μέτρα, είναι αδύνατος και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

Οι Αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί και στην αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες.

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Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την τύχη ή το σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται ο 13χρονος, παρακαλείται να επικοινωνήσει σε 24ωρη βάση με το «Χαμόγελο του Παιδιού», μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν μέσω της εφαρμογής Missing Alert, όπου υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση.