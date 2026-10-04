Οι εκλεκτοί του έμπειρου τεχνικού.

Τις επιλογές του για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Γερμανία για την 4η αγωνιστική της 1ης κατηγορίας του Nations League ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής 4/10 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Συγκεκριμένα, εκτός έμεινε ο Ρέτσος, με τον Κουλιεράκη να παίρνει τη θέση του. Ο Ζαφείρης μπηκε στη θέση του Ανδρούτσου, ενώ οι Κυζιρίδης και Μασούρας θα είναι στην ενδεκάδα στις θέσεις των Τζόλη και Καρέτσα.

Αναλυτικά οι επιλογές: Τζολάκης, Σάλιακας, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κυζιρίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης και Παυλίδης.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1572069308289431&set=a.619301193566252}

Από εκεί και πέρα, η Γερμανία θα παραταχθεί με τους Ούρμπιγκ, Τρόι, Άντον, Τιό, Ράουμ, Μπίσοφ, Πάβλοβιτς, Καρλ, Βιρτς, Σέρχαντ, Μπούρκαρντ.