Οι εικόνες από την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης είναι εντυπωσιακές. Πολύχρωμα αερόστατα διαφορετικών σχεδίων και σχημάτων απογειώνονται διαδοχικά, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα πάνω από την πόλη.

Ένα μοναδικό υπερθέαμα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νέο Μεξικό, όπου εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα υψώνονται στον ουρανό του Αλμπουκέρκι, στο πλαίσιο του Albuquerque International Balloon Fiesta, του μεγαλύτερου φεστιβάλ αερόστατων στον κόσμο.

Η φετινή, 54η διοργάνωση, ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου, μετατρέποντας για εννέα ημέρες τον ουρανό πάνω από το Balloon Fiesta Park σε ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο σκηνικό.

{https://x.com/CABQParks/status/2106419561507467764}

Από νωρίς το πρωί, οι επισκέπτες συγκεντρώνονται στο πάρκο για να παρακολουθήσουν την Dawn Patrol και στη συνέχεια τη μαζική απογείωση των αερόστατων, με περισσότερα από 500 αερόστατα να συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και αερόστατα με ιδιαίτερα και ευφάνταστα σχήματα, ενώ οι μαζικές απογειώσεις αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης. Φωτογραφίες από την έναρξη του φετινού φεστιβάλ καταγράφουν δεκάδες αερόστατα να ανεβαίνουν ταυτόχρονα στον ουρανό, ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούν από το Balloon Fiesta Park.

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Το φεστιβάλ έχει τις ρίζες του στο 1972, όταν μόλις 13 αερόστατα συμμετείχαν στην πρώτη διοργάνωση. Έκτοτε εξελίχθηκε σε ένα διεθνές γεγονός, προσελκύοντας επισκέπτες και πιλότους από ολόκληρο τον κόσμο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlw7vercntkh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «Albuquerque Box»

Ένας από τους λόγους που το Αλμπουκέρκι θεωρείται ιδανικός προορισμός για αερόστατα είναι το λεγόμενο «Albuquerque Box», ένας συνδυασμός τοπικών γεωγραφικών και καιρικών συνθηκών που μπορεί να επιτρέψει στους πιλότους να ελέγχουν καλύτερα την πορεία τους και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ακόμη και να επιστρέφουν κοντά στο σημείο από όπου απογειώθηκαν.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στις πρωινές πτήσεις. Κατά τη διάρκεια των εννέα ημερών πραγματοποιούνται και βραδινές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων τα Balloon Glows, όταν τα αερόστατα παραμένουν στο έδαφος και φωτίζονται από τους καυστήρες τους, δημιουργώντας ένα εξίσου εντυπωσιακό σκηνικό μετά τη δύση του ήλιου.

Ένα πραγματικό «ποτάμι» χρωμάτων στον ουρανό, που κάθε χρόνο μετατρέπει το Αλμπουκέρκι σε σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των αερόστατων και προσφέρει μοναδικές εικόνες σε όσους έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν από κοντά.