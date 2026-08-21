Η φύση κατάφερε να αναγεννηθεί και να δημιουργήσει ένα μοναδικό βιότοπο.

Πριν από τρεις δεκαετίες, η έκταση των 346 στρεμμάτων στο Ελ Κούγιο της χερσονήσου Γιουκατάν στο Μεξικό δεν θύμιζε σε τίποτα τον εντυπωσιακό παράδεισο που είναι σήμερα.

Στην περιοχή υπήρχαν τα απομεινάρια μιας αποτυχημένης φάρμας καρύδας, η οποία είχε πληγεί από ασθένεια που κατέστρεψε εκατομμύρια φοίνικες. Το τοπίο είχε μετατραπεί σε μια σχεδόν άγονη έκταση.

Η Μόνικα Ερνάντεζ και ο σύζυγός της, αρχιτέκτονας και ζωγράφος Ανίμπαλ Γκονζάλες, όμως, είδαν κάτι διαφορετικό. Αντί να προσπαθήσουν να αναβιώσουν την παλιά φυτεία, αποφάσισαν να αφήσουν τη φύση να αναλάβει το έργο της.

Η φύση έκανε το θαύμα της

Το ζευγάρι είχε ήδη εντυπωσιαστεί από την άγρια ζωή της περιοχής, ιδιαίτερα από τα φλαμίνγκο και τις κουταλιές που συναντούσαν γύρω από την ιδιοκτησία.

Έτσι, μετά την απομάκρυνση και την καύση των νεκρών φοινίκων, επέλεξαν να μην επέμβουν δραστικά στο τοπίο. Με την πάροδο των χρόνων, η αυτοφυής βλάστηση άρχισε να επιστρέφει και μαζί της επανεμφανίστηκε μεγάλο εύρος ειδών που είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή.

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Αυτό που κάποτε έμοιαζε με κατεστραμμένη γεωργική έκταση, άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται σε ένα φυσικό καταφύγιο, όπου το περιβάλλον έγινε βασικό στοιχείο της ίδιας της ιδιοκτησίας.

Ένας παράκτιος παράδεισος για φλαμίνγκο, χελώνες και δελφίνια

Σήμερα, το κτήμα διαθέτει περίπου τέσσερα μίλια ακτογραμμής και αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράκτιο οικοσύστημα.

Φλαμίνγκο και κουταλιές συνεχίζουν να βρίσκονται στην περιοχή, ενώ θαλάσσιες χελώνες και δελφίνια έχουν γίνει επίσης μέρος της άγριας ζωής.

Η Ερνάντεζ έχει περιγράψει την παρουσία των δελφινιών ως ένα ιδιαίτερα όμορφο και ασυνήθιστο θέαμα, καθώς εμφανίζονται στα νερά της περιοχής κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εποχών.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να διατηρήσει μια στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον, περνώντας χρόνο στο κτήμα και παρακολουθώντας την άγρια ζωή που αναπτύχθηκε εκεί με φυσικό τρόπο.

Από το φυσικό καταφύγιο σε ένα οικολογικό συγκρότημα πολυτελών κατοικιών

Το όραμα των ιδιοκτητών, ωστόσο, δεν σταμάτησε στη φυσική αποκατάσταση της έκτασης.

Οι δυο τους εξασφάλισαν την έγκριση των μεξικανικών αρχών για την ανάπτυξη οικιστικού έργου στο Ελ Κούγιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Σε συνεργασία με την Casa e Progetti, σχεδίασαν ένα φιλόδοξο συγκρότημα που θα συνδυάζει την πολυτέλεια με την οικολογική συνείδηση.

Το σχέδιο προβλέπει 64 βίλες, σε οικόπεδα από 2,5 έως 6,9 στρέμματα, με τμήματα ιδιωτικής παραλίας. Οι κατοικίες αναμένεται να έχουν κατά μέσο όρο περίπου 464,52 τ.μ. και να διαθέτουν τέσσερα ή πέντε υπνοδωμάτια.

Η αρχιτεκτονική τους θα αντλεί στοιχεία από την παράδοση των Μάγια, με οβάλ σχήματα, υπαίθριους χώρους, ξύλινες κατασκευές και πέτρινους τοίχους. Παράλληλα, το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικούς πόρους.

Πωλείται για 87 εκατομμύρια λίρες

Μετά από περίπου 30 χρόνια, το ζευγάρι αποφάσισε να διαθέσει το κτήμα προς πώληση.

Η τιμή ανέρχεται στα 87 εκατομμύρια λίρες, γεγονός που το καθιστά μία από τις ακριβότερες ιδιωτικές ιδιοκτησίες που έχουν βγει στην αγορά του Μεξικού.

Η πώληση δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι δύο ιδιοκτήτες θέλουν να απομακρυνθούν εντελώς από το Ελ Κούγιο. Σκοπεύουν να κρατήσουν ένα μικρότερο τμήμα της έκτασης για τον εαυτό τους.

Η απόφαση συνδέεται κυρίως με την ηλικία τους και τον χρόνο που απαιτεί η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου εγχειρήματος. Η Ερνάντεζ είναι 75 ετών και ο Γκονζάλες 81, ενώ, όπως έχουν περιγράψει, η ανάπτυξη του κτήματος απαιτούσε για χρόνια την πλήρη προσοχή τους.

«Ο επόμενος ιδιοκτήτης πρέπει να είναι φύλακας της φύσης»

Για το ζευγάρι, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο η οικονομική αξία της έκτασης, αλλά και το μέλλον της.

Η Ερνάντεζ έχει εκφράσει την επιθυμία το κτήμα να περάσει σε έναν άνθρωπο που θα ενδιαφέρεται πραγματικά για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Άλλωστε, η ιστορία του Ελ Κούγιο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η φύση μπορεί να ανακάμψει όταν της δοθεί ο χρόνος και ο χώρος.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι αν ο επόμενος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει την ίδια φιλοσοφία.