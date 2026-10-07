Η προσέγγιση της Μέγκαν Ρουπ για μια σταθερή ρουτίνα άσκησης, χωρίς υπερβολές και πίεση.

Η Μέγκαν Ρουπ, personal trainer διασημοτήτων όπως η Κέιτ Χάντσον και η Ντακότα Τζόνσον, υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο για μια σταθερή ρουτίνα άσκησης δεν είναι η τελειότητα, αλλά η συνέπεια.

Στα 40 της, η ιδρύτρια του The Sculpt Society (TSS) υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο γυμνάζεται σήμερα διαφέρει σημαντικά από εκείνον στα 20 της. Τότε περνούσε ώρες στον διάδρομο, έχοντας ως βασικό στόχο την καύση θερμίδων. Σήμερα προτιμά μικρότερες σε διάρκεια προπονήσεις, περίπου 20 λεπτών, τρεις φορές την εβδομάδα, παράλληλα με τα μαθήματα που διδάσκει.

Η καλύτερη προπόνηση είναι αυτή που μπορείς να είσαι συνεπής

Για τη Ρουπ, το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να αγνοήσει συμβουλές και τάσεις γύρω από τη γυμναστική και να επιλέξει μια δραστηριότητα που πραγματικά απολαμβάνει.

«Η καλύτερη προπόνηση είναι αυτή στην οποία θα... εμφανιστείς», τονίζει, επισημαίνοντας ότι η άσκηση θα πρέπει να ταιριάζει στην καθημερινότητα και στις διαφορετικές φάσεις της ζωής.

Είτε πρόκειται για τρέξιμο, βάρη, Pilates είτε για κάποια άλλη δραστηριότητα, η επιλογή μιας μορφής άσκησης που είναι ευχάριστη αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει μέρος της καθημερινής ρουτίνας.

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Η τελειότητα δεν είναι απαραίτητη

Η ίδια θεωρεί επίσης ότι η υπερβολική πίεση για τέλεια εκτέλεση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δεν χρειάζεται να εκτελεί κανείς μια άσκηση άψογα ή να ακολουθεί με ακρίβεια κάθε κίνηση για να αποκομίσει οφέλη από την προπόνηση.

Αυτή η φιλοσοφία βρίσκεται και πίσω από το TSS, όπου οι χορογραφίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτές ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον χορό.

Σύμφωνα με τη Ρουπ, το να αποδέχεται κανείς ότι δεν θα είναι κάθε προπόνηση τέλεια μπορεί να κάνει την άσκηση πιο ευχάριστη και, τελικά, να γίνει σταθερό μέρος της καθημερινότητας.

Λιγότερος χρόνος, μεγαλύτερη συνέπεια

Η βασική της συμβουλή είναι απλή: μικρότερες σε διάρκεια προπονήσεις, αλλά πιο συχνές.

Η πλατφόρμα TSS διαθέτει προγράμματα διάρκειας έως 20 λεπτών, ενώ η ίδια προγραμματίζει δύο ημέρες ξεκούρασης την εβδομάδα. Όπως εξηγεί, επιλέγοντας μικρότερης διάρκειας προπονήσεις είναι πιο εύκολο να παραμένει κανείς συνεπής.

Οι σύντομες προπονήσεις μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές, αρκεί να εντάσσονται σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα που γυμνάζει επαρκώς τους μύες και περιλαμβάνει αερόβια άσκηση μέτριας έως υψηλής έντασης.

Περιορισμένος χρόνος; Έξι ασκήσεις είναι αρκετές

Σε μια σύντομη προπόνηση, η Ρουπ προτείνει συνδυασμό cardio, ενδυνάμωσης, ασκήσεων για τον κορμό και κινητικότητας:

Jumping jacks: Άλματα με ταυτόχρονο άνοιγμα των ποδιών και ανύψωση των χεριών πάνω από το κεφάλι. 16 επαναλήψεις.

Curtsy squats με slider: Το ένα πόδι γλιστρά προς τα πίσω και διαγώνια, ενώ το σώμα χαμηλώνει σε κάθισμα. 8-16 επαναλήψεις ανά πλευρά.

Mountain climbers σε υψηλή σανίδα με sliders: Από θέση σανίδας, το ένα γόνατο κινείται διαγώνια προς τον αντίθετο ώμο και επιστρέφει στην αρχική θέση. 8-16 επαναλήψεις.

Fire hydrants: Από θέση στα τέσσερα, σηκώνετε το ένα λυγισμένο πόδι προς το πλάι, μέχρι περίπου το ύψος του ισχίου. 16-24 επαναλήψεις ανά πλευρά.

Toe taps με μπάλα Pilates: Ξαπλωμένοι ανάσκελα με την μπάλα κάτω από τη λεκάνη, κατεβάζετε εναλλάξ τα πόδια μέχρι τα δάχτυλα να αγγίξουν ελαφρά το πάτωμα. 16 επαναλήψεις.

Triceps kickbacks με αλτήρες: Με τον κορμό γερμένο προς τα εμπρός και τους αγκώνες λυγισμένους, τεντώνετε τα χέρια προς τα πίσω, δουλεύοντας τους τρικέφαλους. 16 επαναλήψεις.

Με πληροφορίες από womenshealthmag.com