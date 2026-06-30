Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού για τα 14 χρόνια γάμου με τον σύντροφό της.

Ξεχωριστεί μοιάζει να είναι η σημερινή ημέρα για την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον σύζυγό της, καθώς το ζευγάρι γιορτάζει 14 χρόνια γάμου, 14 χρόνια κοινής πορείας στη ζωή.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2012 και απέκτησαν μαζί ένα παιδί.

Με αφορμή την ημέρα, η ηθοποιός θέλησε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά της και αναφερόμενη στο σύντροφό της εύχεται «χρόνια πολλά».

Η ίδια, επέλεξε να δημοσιεύσει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από την ημέρα της τελετής στην οποία απεικονίζονται τα χέρια τους την ώρα του μυστηρίου.

«Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια έτσι μου κρατάς το χέρι σε όλα ,ακριβώς όπως εκείνη την ευτυχισμένη μέρα... Σ' ευχαριστώ... Χρόνια μας πολλά!!!», έγραψε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DaNkUGxsgjA/?hl=el}

Η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Μαθήματα Ζωής» και την Άννα Δρούζα, μίλησε για τη ζωή της, την απώλεια της μητέρας της και την σχέση που διατηρεί με τα παιδιά.

Μιλώντας για τη σχέση της με τη μητέρα της, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είπα ότι δεν θέλω να έχω αυτή τη σχέση με τα παιδιά μου, γιατί ήταν εξαρτητική. Ήταν μία σχέση υπέροχη, όμως με τόσο μεγάλη αγάπη που σου δημιουργούσε και μεγάλη ευθύνη… Να μη νιώθει το παιδί ότι εσένα όλη σου η ζωή εξαρτάται από αυτό. Το φορτώνεις με μία ευθύνη. Εγώ είχα φορτωθεί με αυτή την ευθύνη. Τώρα, στα 48 μου και μετά από δέκα χρόνια ψυχοθεραπείας κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να τη φορτωθώ, δεν μου αναλογούσε».