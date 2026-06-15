Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Επεισόδιο 70.

Η Μελισσάνθη πληγωμένη αρραβωνιάζει τον Άγγελο με τη Μαργκερίτ, η Ιουλία χαίρεται με την επιστροφή του Φωκά αλλά παράλληλα ανησυχεί γι’ αυτόν, η Ασπασία παίρνει στα σοβαρά τον ρόλο της ως μητέρα, η Πολυξένη αφήνεται στην αγκαλιά του Θαλή και η Μαγδαληνή έρχεται ξανά σε σύγκρουση με τον Οδυσσέα.

Η Πολυξένη δοκιμάζεται έντονα μέσα στις πρόβες μιας νέας δουλειάς, καθώς ένα επαγγελματικό αίτημα την φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες ηθικές σκέψεις και την αφήνει αφηρημένη και διχασμένη.

Η Ασπασία προσπαθεί να σταθεί δυνατή δίπλα στη Στέλλα μετά την πρώτη θεραπεία, ενώ παράλληλα καλείται να προστατεύσει και τη Θεοδώρα από σχόλια και συμπεριφορές που την πληγώνουν, παίρνοντας σαφή θέση ως μητέρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=yveG6l2ekAU}

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Η Μαγδαληνή έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Οδυσσέα, καθώς ζητήματα εμπιστοσύνης και παλιά μυστικά βαθαίνουν το ρήγμα μεταξύ τους και κάνουν την κοινή τους πορεία να μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ.

Η Ιουλία προσπαθεί να χαρεί την επιστροφή του Φωκά στο σπίτι, όμως η σκιά της υπόθεσης και οι αλλαγές στη στάση του την γεμίζουν ανησυχία για το τι τους περιμένει στη συνέχεια.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική σύγκρουση, καθώς μια ειλικρινής συζήτηση την αναγκάζει να παραδεχτεί πόσο βάρος κουβαλά και πόσο δύσκολο της είναι να βρει ισορροπία ανάμεσα σε όσα αισθάνεται και σε όσα οφείλει.

Η Ασπασία κι ο Σταύρος έρχονται ξανά κοντά:

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Η Θεώνη βλέπει μια φωτογραφία του Γεράσιμου και νομίζει ότι είναι ο γιος της:

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Ο Φωκάς και ο Σίμος στήνουν καρτέρι στον Αργύρη:

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