Η οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha «Τρομεροί γονείς» επιστρέφει το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 17:50.

Όσα θα δούμε στα δύο πρώτα επεισόδια της κωμικής σειράς του Alpha για το 2026.

Η πιο «τρομερή» οικογένεια της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ξανά ραντεβού, σε νέα ώρα, με τους τηλεθεατές και φέρνει μαζί της νέες ξεκαρδιστικές καταστάσεις, απρόβλεπτες αντιδράσεις και πολλή οικογενειακή… τρέλα.

Τι θα δούμε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 17:50

Ο Στέφανος αμφισβητεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ναταλία στο γραφείο. Εκείνη του προτείνει ν’ αλλάξουν θέσεις για μια μέρα. Να πάει εκείνος στο τουριστικό γραφείο κι εκείνη να καθίσει σπίτι να γράψει ένα επεισόδιο της σειράς του. Βάζουν στοίχημα.

Στο γραφείο ο Στέφανος τα βρίσκει όλα πανεύκολα και φυσικά τα κάνει όλα λάθος. Η Ναταλία καταλαβαίνει ότι να μένεις στο σπίτι, να μαγειρεύεις, να πηγαινοφέρνεις τα παιδιά, να έχεις τον Σάκη όλη την ώρα στο κεφάλι σου, δεν είναι και το πιο εύκολο.

Η Λίλα έρχεται στο σπίτι γιατί ανακάλυψε κάτι για τον Σάκη τρομερό. Ένα μυστικό του ξεσκεπάζεται όσο και να θέλουν να το κρύψουν οι δυο φίλοι. Ο Θωμάς βοηθάει τον Τάκη να πλησιάσει την κοπέλα που του αρέσει με λάθος τρόπο. Η ανταλλαγή ρόλων δεν είναι το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι.

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Για την οικογένεια ξημερώνει μια μέρα αξιολογήσεων. Τα δύο μικρότερα παιδιά παίρνουν βαθμούς και για την Ναταλία στο γραφείο, έχουν την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Ο Θωμάς θα πάρει βαθμούς μόνος του, όμως ο διευθυντής τηλεφωνεί στην Ναταλία να περάσει από το γραφείο του να μιλήσουν. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων φέρνει την Ναταλία και τον Σταύρο σε πολύ δύσκολη θέση.

Θα δεχτούν να πάνε σε άλλες θέσεις εργασίας που θα τους φέρουν περισσότερα έσοδα αλλά μακριά ο ένας από τον άλλον και από τους δικούς τους ανθρώπους; Θα πρέπει να αποφασίσουν για το επόμενο βήμα τους μέσα στη μέρα. Ο Θωμάς θα πρέπει να σκεφτεί αν θα δεχτεί την πρόταση να πάει στο εξωτερικό, κάτι που φέρνει τους γονείς του σε απόγνωση.

Τελικά θ’ αλλάζει η πορεία της οικογένειας ή θα προσπαθήσουν όλοι μαζί να μείνουν μαζί και ενωμένοι όπως τώρα;

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:50.