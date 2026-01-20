Η μυθοπλασία του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης με την επιστροφή 2 σειρών, «Να μ’ αγαπάς» και τον «Άγιο Έρωτα».

Η μυθοπλασία του Alpha βρέθηκε, χθες, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με δύο σειρές που, επιστρέφοντας, όχι μόνο κράτησαν το κοινό, αλλά κυριάρχησαν στις ζώνες τους. «Να μ' αγαπάς» και «Άγιος έρωτας», χωρίς υπερβολές και εύκολους εντυπωσιασμούς, κατέγραψαν μια ξεκάθαρη δυναμική επανατοποθέτηση του καναλιού στη μάχη της prime time.

Οι σειρές «Να μ’ αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης, αφήνοντας πίσω τους τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική επιστροφή της Μυθοπλασίας Alpha δεν είναι συγκυριακή, αλλά στρατηγική, με ξεκάθαρη πρωτιά στις αντίστοιχες ζώνες και με ισχυρό αποτύπωμα, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο κοινού.

Το «Να μ’ αγαπάς» κατέγραψε 14,2% στο δυναμικό κοινό και 20,1% στο σύνολο, αποδεικνύοντας ότι οι σύγχρονες, συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες –με χαρακτήρες που δεν χαρίζονται και σχέσεις που δοκιμάζονται στα άκρα– μπορούν να μιλούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές γενιές τηλεθεατών. Η σειρά δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια των ανθρώπινων σχέσεων και δεσμών, δεν φοβάται τις συγκρούσεις, δεν «μαλακώνει» τις αλήθειες κι αυτό ακριβώς είναι που την κάνει να ξεχωρίζει.

Αντίστοιχα, ο «Άγιος Έρωτας» επιβεβαίωσε τη δική του ισχυρή σχέση με το κοινό, σημειώνοντας 15,2% στο δυναμικό κοινό και 18,1% στο σύνολο κοινού. Με αφηγηματική ένταση, ξεκάθαρη ταυτότητα και δραματουργία που χτίζεται με λεπτομέρεια, η σειρά καταφέρνει να μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε τηλεοπτικό γεγονός.

Δεν στηρίζεται σε εύκολα τρικ, επενδύει στην πλοκή, στους χαρακτήρες και στο συναίσθημα. Χωρίς βεβιασμένες κορυφώσεις και χωρίς αφηγηματικά πισωγυρίσματα, κρατά τον ρυθμό και την ένταση εκεί που πρέπει.

Η χθεσινή εικόνα της τηλεθέασης δεν είναι απλώς μια επιτυχία της στιγμής. Αφορά την κατεύθυνση ενός καναλιού που επανασυστήνει τη μυθοπλασία του με όρους ποιότητας, κινηματογραφικής αισθητικής και εμπορικής αποτελεσματικότητας. Αποτελεί την επιβεβαίωση της επιλογής Αγαπάμε τις δυνατές ιστορίες - Έχουμε πάθος για Μυθοπλασία.