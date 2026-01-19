Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Δανάη Παππά.

Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η Δανάη Παππά, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως στο εξής θα ήθελε να είναι πιο επιφυλακτική.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε πως δεν θα ήθελε κάποια νέα σχέση στη ζωή της την εν λόγω χρονική περίοδο, εξηγώντας παράλληλα πως προσπαθεί πάντοτε να είναι ο εαυτός της.

«Είναι… περίεργα τα πράγματα, δεν θέλω κάτι αυτή τη στιγμή, ή δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, όπως είμαι με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου πια. Αλλά κάπως… μου αρέσει αυτό το πράγμα», εξομολογήθηκε αρχικά η ηθοποιός.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, στάθηκε στην ανάγκη της να παραμένει πάντα ο εαυτός της, ανεξαρτήτως των συνθηκών, τονίζοντας παράλληλα πως στο ενδεχόμενο μίας νέας σχέσης θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική:

«Είμαι λίγο πιο επιφυλακτική, προσέχω λίγο παραπάνω, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ έντονα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε, ό,τι θέλω θα το πω, πάντα με ευγένεια και με καλό τρόπο, όχι απότομα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, γιατί νιώθω ότι πολύ καιρό δεν ήμουν», είπε αρχικά η Δανάη Παππά και συνέχισε για να εξηγήσει:

«Είτε μπορεί να είσαι σε κάποια συνέντευξη, γιατί είναι πολύ αγχωτικό να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο πλατό με τα φώτα, με αυτά, με κάποιον απέναντί σου να σου μιλάει και να προσπαθεί να μάθει για σένα περισσότερα πράγματα. Θέλω ακόμα και εκεί να μην έχω αυτή την παγωμάρα. Να είμαι όσο πιο πολύ μπορώ ο εαυτός μου, για να νιώθω και εγώ καλύτερα», τόνισε η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ωστόσο, η ηθοποιός παραδέχτηκε την αδυναμία της στον μικρότερό της εαυτό, εξηγώντας μάλιστα πως πάντα είχε μέσα της στο μητρικό ένστικτο: «Πάντα είχα το μητρικό ένστικτο…».

