Ο Λευτέρης Λαζάρου μιλάει για το επάγγελμα του «αρχιμάγειρα».

Ο Λευτέρης Λαζάρου, παραχώρησε μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μέσω της οποίας, μίλησε κατά κύριο λόγο για τα επαγγελματικά του αλλά και τη θέση του αρχιμάγειρα σε μία κουζίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, ο σεφ, μίλησε για την αποχή του από την τηλεόραση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν είναι αυτή η δουλειά του, ενώ θυμήθηκε και μερικά από τα πιο γνωστά και σημαντικά πρόσωπα για τα οποία έχει μαγειρέψει κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Λευτέρης Λαζάρου στην κάμερα του «Buongiorno»

Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Λευτέρης Λαζάρου, έδωσε και μία συμβουλή προς τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την μαγειρική, εξηγώντας πως η κουζίνα ως επάγγελμα, χρειάζεται υπομονή και χρόνο: «Η κουζίνα και η θέση του αρχιμάγειρα χρειάζονται πολλά χιλιόμετρα. Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται και χρειάζεται υπομονή. Δεν γίνεται να αποκαλείς τον εαυτό σου σεφ στα 27 σου».

Με αφορμή ωστόσο τη συζήτηση, ο ίδιος, εξήγησε πως το συγκεκριμένο επάγγελμα, έχει αντίκτυπο και στην προσωπική ζωή του εκάστοτε μάγειρα, ενώ θυμήθηκε πως έβλεπε την κόρη του για πολλά χρόνια, μόνο την ώρα που εκείνη κοιμόταν , καθώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα εκείνος δούλευε: «Είναι βαρύς ο τίτλος του αρχιμάγειρα, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι οι σχέσεις με την οικογένεια. Η δουλειά αυτή σε κοινωνικοποιεί στην εργασία, αλλά σε απομακρύνει από το σπίτι».

«Ο σύντροφος κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές καταστάσεις που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος όταν έχει δίπλα του κάποιον που εργάζεται στην εστίαση», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Λαζάρου.

