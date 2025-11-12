«Γεύση» από τη Euroleague και τον μπασκετικό Ολυμπιακό πήρε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που βρέθηκε στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης.
Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα εμφανίστηκε στις κερκίδες του ΣΕΦ, για την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με τη Ζαλγκίρις, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φωτογραφήθηκε χαμογελαστή, καθισμένη ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» και στιγμιότυπο στο οποίο η Αμερικανίδα πρέσβης συνομίλησε με τον Γιώργο Λάνθιμο, καθώς ο σκηνοθέτης βρέθηκε ξανά στο ΣΕΦ.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ LATO KLODIAN