Το όνομά του διάσημου σεφ περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγαλοφειλετών του Δημοσίου.

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ, για χρέη προς το Δημόσιο ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Η φοροδιαφυγή κατά τη διετία 2018 - 2020, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ ενώ δεν απέδιδε ΦΠΑ την τριετία 2017-2020 της τάξης των 375.000 ευρώ.

Το όνομά του περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγαλοφειλετών του Δημοσίου και σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές του υποχρεώσεις ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο 58χρονος σεφ συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στην Κηφισιά και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, για να εκτίσει την ποινή του καθώς οι αρχές είχαν εκδώσει σε βάρος του σχετικό βούλευμα.

Ο 58χρονος σεφ διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, για περίπου πέντε χρόνια με έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Φέρεται επίσης να μην είχε αποδώσει τον ΦΠΑ με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χρέη προς το Δημόσιο που ανέρχονται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του.

Ο σεφ είχε βραβευτεί και ήταν κριτής σε ριάλιτι κορυφαίας τηλεθέασης ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000.

