Ο σεφ φέρεται να μην απέδιδε ΦΠΑ για τα έσοδα της επιχείρησής του με αποτέλεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο να έχουν ξεπεράσει τα 350.000 ευρώ.

Ένας πασίγνωστος σεφ με καριέρα στην τηλεόραση και διακρίσεις, συνέλαβαν οι Αρχές το πρωί της Παρασκευής, για χρέη προς το Δημόσιο.

Ο 58χρονος σεφ διατηρούσε σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, για περίπου πέντε χρόνια με έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο σεφ φέρεται να ήταν κριτής σε ριάλιτι κορυφαίας τηλεθέασης ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεφ φέρεται να μην είχε αποδώσει τον ΦΠΑ που αναλογούσε για τα έσοδα αυτά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ. Τα χρέη φέρεται να δημιουργήθηκαν την πενταετία του μνημονίου. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκε και εκδόθηκε βούλευμα σε βάρος του.

Ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το πρωί της Παρασκευής, για την εκτέλεση της ποινής του, ενώ είναι αντιμέτωπος ακόμα και με φυλάκιση σε περίπτωση που δεν ρυθμίσει άμεσα τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

