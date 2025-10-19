Ο σεφ, που αποτελούσε για χρόνια σύμβολο της πολυτέλειας, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για τοξικές συνθήκες εργασίας, εξουθενωτικά ωράρια και κακοποιητικές πρακτικές.

Υπό κατάρρευση βρίσκεται η «γαστρονομική αυτοκρατορία» του Salt Bae, έπειτα από καταγγελίες πρώην εργαζόμενων που κάνουν λόγο για εργασιακό εκφοβισμό και «περιέργες» απαιτήσεις από τις γυναίκες που απασχολούνταν στα εστιατόρια.

Πρώην υπάλληλός του ανέφερε πως τιμωρήθηκε επειδ ήπιε νερό στη βάρδιά του, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για ψυχολογική πίεση και ταπείνωση.

Ανάμεσα στις σοβαρότερες καταγγελίες βρίσκεται η απαίτηση του Salt Bae να του κάνουν μασάζ γυναίκες υπάλληλοι, καθώς και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε εστιατόρια στο εξωτερικό.

Το 2019, πρώην μπαργούμαν στη Νέα Υόρκη υπέβαλε μήνυση για παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά, ενώ άλλοι πρώην εργαζόμενοι τον κατηγορούν για μη καταβολή υπερωριών και παραβίαση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

