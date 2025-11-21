Ακόμη μία έκπληξη περίμενε σήμερα τα μοντέλα στο σπίτι του GNTM 2025.

Πέρα από μία άκρως ρομαντική δοκιμασία αποχώρησης, τα μοντέλα του GNTM 6, σήμερα, ήρθαν αντιμέτωπα και με μία ακόμη δοκιμασία επιβράβευσης ενώ στη βίλα βρέθηκε και ο γνωστό TikToker και γιατρός Dr. Crish.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός TikToker, έδωσε τα φώτα του στα μοντέλα για το τί πρέπει να κάνουν την ώρα του σετ, ενώ ο σκοπός ήταν να αγαπήσει ο κάθε ένας την εικόνα του και αυτό να φανεί αποκλειστικά μόνο σε ένα «κλικ».

Η Ζενεβιέν και η Ηλιάνα βρέθηκαν στο σπίτι του GNTM, ενώ πίσω από το φακό βρέθηκε η Κάτια Δέδε.

GNTM 6: Ποιος κέρδισε την δοκιμασία επιβράβευσης;

Η ιστορία του «Νάρκισσου» της μυθολογίας, ήταν το κόνσεπτ τις φωτογράφισης, ενώ σκοπός ήταν το κάθε μοντέλο να δουλέψει με το βλέμμα του και την εικόνα του, με το πρόσωπο να βρίσκεται πάνω στον καθρέπτη.

Ντυμένοι με λευκά μπλουζάκια, και τζιν, με ένα απόλυτα φυσικό μακιγιάζ και look, επιμελημένο από τον beauty expert, Παντελή Τουτουντζή, ήταν όλα τα εφόδια που χρειάστηκαν τα μοντέλα για να δώσουν τον καλύτερό τους ευατό και να αγαπήσουν την προσωπικότητά τους.

Μετά από την φωτογράφιση, η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα, ρώτησαν τους διαγωνιζόμενος, ποιος θεωρεί ότι αγαπάει πραγματικά τον εαυτό του και αμέσως μετά, έδωσαν την καλύτερη φωτογραφία στον Ανέστη, μαζί με την επιβράβευση, το ποσό των 300 ευρώ.

