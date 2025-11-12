«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Όσα θα δούμε σήμερα στον «Άγιος Έρωτα».

Η Χριστίνα περνά τις πρώτες της ώρες στη φυλακή και δεν είναι καθόλου εύκολες.

Ο Μαρκόπουλος γίνεται έξαλλος όταν μαθαίνει ότι η Χλόη έφερε την Ελευθερία στη Στέρνα.

Ο πατήρ Νικόλαος συνοδεύει τη μητέρα του στο σανατόριο.

«Άγιος Έρωτας»: Η Χριστίνα μεταφέρεται στην Άμφισσα

Η Χριστίνα μεταφέρεται στην Άμφισσα, όπου αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, ενώ ο πατήρ Νικόλαος αποχαιρετά τον μικρό Κυριάκο και ετοιμάζεται να πάει την Πετρούλα στο σανατόριο, προκαλώντας τις υποψίες του Πέτρου για τη σχέση του με τη Χλόη.

Στο νοσοκομείο, η Δώρα αποκαλύπτει στον Παύλο ότι βρήκε ένα ερωτικό γράμμα της Ολυμπίας προς εκείνον, ενώ ο Παύλος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Χλόη και ο Αργύρης έφεραν πίσω την μικρή τους κόρη.

Εντωμεταξύ, ο προσφάτως αποφυλακισμένος Χάρης σχεδιάζει να καταγγείλει τον Παύλο για την ψεύτικη εγκυμοσύνη, ενώ η Σοφία συνεχίζει να πολιορκεί την Αναστασία ακολουθώντας το μοχθηρό της σχέδιο.

Παράλληλα, η Θάλεια αναλαμβάνει επίσημα τη διεύθυνση της ΠΑΜΑΡ, ενώ ο Πέτρος εμπλέκει τον Στέφανο στην λαθραία παραλαβή αρωμάτων.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της μικρής Ελευθερίας θα προκαλέσει πανικό στη Χλόη, ενώ στο σανατόριο ο πατήρ Νικόλαος θα έχει μια αναπάντεχη γνωριμία.

