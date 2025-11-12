Sneak peeks, από το αποψινό επεισόδιο «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», νέο επεισόδιο απόψε και κάθε Τετάρτη στις 22:30 στο Alpha.

Η Μελισσάνθη ξεμπλέκει από την χαρτοπαικτική λέσχη με τη βοήθεια του Απόστολου, η Ιουλία απομακρύνεται από τον Φωκά, η Ασπασία υποβιβάζεται σε δεύτερο όνομα στο μαγαζί, η Πολυξένη δεν μπορεί να συγκρατήσει τα αισθήματα της για τον Έκτορα και η Μαγδαληνή είναι καλεσμένη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί.

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

15ο Επεισόδιο

Ο Απόστολος σώζει τη Μελισσάνθη από τα νύχια των Λάζαρου και Μηνά, ενώ δηλώνει προστάτης της Χλόης.

Η Ιουλία ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα με τον Φωκά όσον αφορά τον γάμο τους. Την ίδια στιγμή, ο Φωκάς δέχεται μια επαγγελματική πρόταση από έναν παλιό του φίλο.

Η Ασπασία ζητά την δουλειά της πίσω και ο Μίμης δέχεται, όμως την υποβιβάζει σε δεύτερο όνομα, κάτω από την αντικαταστάτριά της, την πληθωρική Νίνη.

Το φλερτ της Πολυξένης και του Έκτορα δεν περνάει απαρατήρητο.

{https://www.youtube.com/watch?v=_KKEGvHX1FY}

Όπως είχε προειδοποιήσει η Πελαγία και απεύχονταν η Μάρθα, η Πολυξένη βρίσκεται μπροστά σε γρίφο.

Η Τζένη συναντά τη Μαγδαληνή και την προειδοποιεί για το πού πάει να μπλέξει.

Η Ασπασία ζητάει χάρη από τον Λεωνίδα

{https://www.youtube.com/watch?v=FAjfshq5XKc}

Η Τζένη προειδοποιεί την Μαγδαληνή

{https://www.youtube.com/watch?v=QTmKnI6Tpm8}

Η Πολυξένη φιλιέται με τον Έκτορα

{https://www.youtube.com/watch?v=mP3oAroE4nw}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

