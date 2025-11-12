«The RoadShow» - Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 21:00.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 8 ο επεισόδιο του «The Roadshow»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται τον Νομό Τρικάλων.

Η πρώτη στάση που κάνουν είναι η πόλη των Τρικάλων, με τους 70.000 κατοίκους και τα 40.000 ποδήλατα!

Εκεί, συναντούν το πρώτο αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, αλλά με συνοδηγό, γνωρίζουν τον κύριο Πίπη, που τους λέει πώς «ξεγέλασε» τον κορονοϊο και επισκέπτονται το μαγαζί, όπου ο πελάτης δεν έχει ποτέ δίκιο!

Στην περιοχή Βαρούσι, με τα παραδοσιακά σπίτια, ανακαλύπτουν πως το μεσημέρι όλοι κοιμούνται.

Στη συνέχεια, επισκέπτονται ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο για τον Δημήτρη Μητροπάνο με ιδιαίτερα ντοκουμέντα και φωτογραφίες. Περπατώντας στο μονοπάτι του Ασκληπιού προς το Περτούλι, μετά από λίγα μέτρα συνειδητοποιούν ότι δεν είναι γι’ αυτούς, αλλά για άλλη εκπομπή…

Μέσα στο δάσος εντοπίζουν τον Άγγελο, έναν καλλιτέχνη που σμιλεύει το ξύλο με αλυσοπρίονο και φτιάχνει πανέμορφα γλυπτά.

Στην Καλαμπάκα πηγαίνουν στο ίδιο εστιατόριο, που είχε επισκεφτεί και ο Gordon Ramsay.

Η εξερεύνηση συνεχίζεται και αναρωτιούνται γιατί ο Νομός Τρικάλων, ενώ δεν έχει θάλασσα, έχει ναυτικό όμιλο και το άγαλμα του Κανάρη…

Φτάνουν στο Μουσείο Τσιτσάνη, που είναι γεμάτο με δικά του αντικείμενα, στο οποίο εξιστορεί ο ίδιος γεγονότα από τη ζωή του! Στον δρόμο του γυρισμού σταματούν στον Νικ, έναν αγρότη και τράπερ, και η επίσκεψη είναι απολαύστική…

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.