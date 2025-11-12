Νέο επεισόδιο «Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00

Ο Θεόφιλος κάνει την Άννα συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου του…

Αμήχανοι ο Ορφέας και η Άννα περνούν την πρώτη τους νύχτα ως ζευγάρι μέσα σε ενοχές και απελπισία.

Η Ζωή συναισθάνεται την κατάσταση τους και προσπαθεί να παρηγορήσει, ενώ οι φόβοι της Νικαίτης για το μέλλον της στο σπίτι διογκώνονται.

{https://www.youtube.com/watch?v=rgRSlQxazbU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Θεόφιλος αποσπά, ερήμην της Σοφίας, μια υπογραφή της Άννας που την κάνει συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου των επιχειρήσεων, πράγμα που οδηγεί σε άγρια σύγκρουση των συμπέθερων.

Η «συμμαχία» Χάρη και Μάκη αποκαθίσταται.

Τέλος, η Φωτεινή και ο Λευτέρης σοκαρισμένοι από το γάμο περνούν από την απελπισία και τη συντριβή στη δυναμική απόφαση μιας οριστικής λύσης στο δράμα.