«Παιχνίδια Εκδίκησης» - Η τελευταία πράξη, απόψε στις 22:30.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 65

Ο Διονύσης είναι σοκαρισμένος μετά τη συνάντησή του με τον Άγη και αποκαλύπτει στην Κλέλια ότι ο Άγης παραδέχτηκε ότι τον παγίδευσε για να τον εκδικηθεί που κοιμήθηκε με τη Μαρίνα.

Παράλληλα, η Μάγια αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στον γάμο της και επιστρέφει στο σπίτι.

Ο Μάρκος προσπαθεί να μάθει από την Κλέλια γιατί παραιτήθηκε ο Χρήστος κι εκείνη τον συμβουλεύει κάποια στιγμή να μιλήσει με τη Μαρίνα.

Η Βάνα προτρέπει τον Άγη να φύγουν με τη Μάγια από την Ελλάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί όσο μένουν δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα, ενώ ζητάει από τη Μαρίνα να της πει την αλήθεια για τις φωτογραφίες της με τον Άγη.

Η Χρύσα, η Κλέλια κι ο Διονύσης είναι θυμωμένοι με τη συμπεριφορά του Άγη, ενώ ο Μάνος ανησυχεί μήπως ο Άγης στραφεί και εναντίον της Χρύσας.

Ο Άγης πηγαίνει απροειδοποίητα στο σπίτι της Μαρίνας και ο τσακωμός τους παίρνει μια αναπάντεχη τροπή…

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «DOCTOR FOSTER», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.