Η Γιούλη Τσαγκαράκη, μίλησε για τις «Σέρρες» στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον».

Για τις «Σέρρες», τη θεία Σταματίνα και την αγάπη του κόσμου μίλησε η ηθοποιός, Γιούλη Τσαγκαράκη, η οποία ενσάρκωσε στη φετινή τηλεοπτική σεζόν, τον πρώτο ίντερσεξ ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.

Ειδικότερα, η Γιούλη Τσαγκαράκη, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον», όπου και αποκάλυψε την αγάπη της για τον ρόλο της, ενώ μίλησε για τα μηνύματα που λάμβανε από τους τηλεθεατές και τη συγκίνησαν.

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για το ρόλο της στις «Σέρρες»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη λοιπόν, μιλώντας αρχικά για την ενδιαφέρουσα πλοκή της ιστορίας και ιδιαίτερα σχετικά με το ρόλο της θείας Σταματίνας, αναφέρθηκε στον Γιώργο Καπουτζίδη που «κρύβεται» πίσω από το σενάριο:

«Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πως είναι ένα ίνστερσεξ άτομο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει τον καημό της και έχει το τραύμα της. Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος. Εγώ με αυτό ασχολήθηκα πολύ, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε και αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μίλησε για τα μηνύματα αγάπης που λάμβανε από τον κόσμο, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της ως προς αυτό: «Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως κάνουμε στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν «ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα». Οι περισσότεροι έγραφαν: «Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι». Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό», ανέφερε σχετικά η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Τέλος, εν συντομία, μίλησε για τη θεία Σταματίνα και τα συναισθήματα που βίωνε ο χαρακτήρας κατά τη διάρκεια της πλοκής: «Ξέρεις τι είναι αυτό; Ότι βοηθιέται η ίδια όταν ανοίγεται και βοηθάει. Δηλαδή πρώτα κάνει σε εκείνη καλό αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδει στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Πάει και του λέει: «Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει». Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να τη δείξει έτσι. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε: Φτάνει, μέχρι εδώ»

