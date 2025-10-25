«Ο βρεγμένος την βροχή δεν τη φοβάται» στο GNTM 2025.

Με μία ιδιαίτερη και άκρως απολαυστική δοκιμασία αποχώρησης ήρθαν αντιμέτωπα τα μοντέλα του GNTM 6 για σήμερα. Ωστόσο η πόρτα του φετινού διαγωνισμού έκλεισε οριστικά για τον Νίκο.

Ειδικότερα όλο το κόσνεπτ στήθηκε «κάτω από τη βροχή» όπου τα μοντέλα, έπρεπε να ποζάρουν με πάθος, ερωτισμό, έντονο βλέμμα και φυσικά, χορεύοντας… αισθησιακά.

Η Ηλιάνα, η Ζενεβιέβ και ο Άγγελος, που βρισκόντουσαν στο σετ, έδωσαν στα μοντέλα να καταλάβουν πως δεν επρόκειτο απλά για μία φωτογράφιση – αλλά για μία εμπειρία.

Όλη η δοκιμασία είχε ανατροπές. Άλλοι τα πήγαν εξαιρετικά, άλλοι απλώς καλά και άλλοι μάλλον δεν είχαν ούτε μία λήψη.

Στο σετ, η ανατροπή ήρθε από τη Γιασμίν και τη Μιχαέλα η οποίες εντυπωσίασαν με τις πόζες τους. Με τη σειρά της Ειρήνη τους καθήλωσε όλους με το ταλέντο της, ωστόσο η πτώση της έκανε το πλατό να αναστατωθεί.

Ο Σάββας από την άλλη κοιτούσε τον οπερατέρ και όχι το φωτογράφο της δοκιμασίας. Ένα λάθος που έγινε δεύτερη φορά για φέτος – όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ.

Η Άννα, όταν βρέθηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή, εξεπλάγην αρνητικά από το «κλικ» της, ενώ και οι κριτικές που εξέλαβε δεν ήταν καλές. Με δάκρυα στα μάτια έφυγε από το πλατό, εμφανώς επηρεασμένη από την απόδοσή της.

GNTM 6: Η ώρα της δεύτερης αποχώρησης

Η Ειρήνη έκανε τη διαφορά και ήταν το μοντέλο που κατάφερε να αποσπάσει τα πιο θετικά σχόλια από τους κριτές κερδίζοντας έτσι τη δοκιμασία, μαζί με τα 600 ευρώ και τη σουίτα του δωματίου. Κανένα ψεγάδι δεν εντόπισαν οι κριτές, ενώ η Ειρήνη πήρε και τα εύσημα από το Άγγελο Μπράτη ο οποίος δήλωσε πως επρόκειτο για τις καλύτερες φωτογραφίες όλου το διαγωνισμού. Να σημειωθεί πως το μοντέλο, αν και έπεσε από το σκαμπό την ώρα του σετ, δεν τα έβαλε κάτω και συνέχισε να ποζάρει σαν επαγγελματίας. Την Ειρήνη ακολούθησε και η Ραφαηλία.

Οι κριτές ζητούσαν το ωραίο, το σέξι, το εντυπωσιακό και φυσικά τον χορό. Ο Λάκης Γαβαλάς ιδιαίτερα, από την πλευρά του, με το γνωστό του χιούμορ και την ορθότητα στο λόγο του, εξέθεσε την άποψή του.

Ο Μπράτης από την πλευρά του, φειδωλά, υπερασπιζόταν τη θέση του, ενώ ο Έντι από την πλευρά του, άλλους τους αποθέωσε και σε άλλους φάνηκε ιδιαίτερα αυστηρός.

Σκοπός ήταν ο αισθησιασμός – ωστόσο πολλές από τις φωτογραφίες δίχασαν ακόμη και τους κριτές.

Παρ’ όλα αυτά, στον αντίποδα βρέθηκε ο Νίκος ο οποίος δεν κατάφερε να αποδώσει τον καλύτερό του εαυτό με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα του GNTM… τουλάχιστον για φέτος. Ο Νίκος, όπως σημειώθηκε έκανε πολύ χορευτικές – όχι αισθησιακές κινήσεις ενώ έκανε ιδιαίτερα γρήγορες λήψεις με αποτέλεσμα να μην έχει το σωστό «κλικ».

Αποχαιρέτησε τους κριτές και τους συμπαίκτες του εμφανώς συγκινημένος, ενώ στο άκουσμα του ονόματός του ξέσπασε σε κλάματα.

Ποια θα είναι η επόμενη δοκιμασία και ποιος θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει την επόμενη Παρασκευή;

Όλα ανατρέπονται στο GNTM – πρόκειται για μια ιστορία που… ξαναγράφεται!