Οι πρώτες εντάσεις στο GNTM 2025 – είναι γεγονός!

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίχτες του GNTM έχει καταλήξει να είναι ο Σάββας, ο οποίος έχει διχάσει τους συμπαίχτες του με την συμπεριφορά, τις αντιδράσεις του και τον τρόπο που μιλάει καθημερινά.

Πολλοί, τον χαρακτηρίζουν είρωνα και εριστικό, άλλοι επιθετικό και ελάχιστοι των συμπαθούν.

Ποια είναι όμως η αλήθεια για το Σάββα;

Με τουρμπάνι και μπουρνούζι κυκλοφορεί στο σπίτι, ενώ δύο μέρες νωρίτερα, έκανε το τραπέζι στου συμπαίχτες του καθώς μαγείρεψε βραδινό για όλους.

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, ο Σάββας βρέθηκε να μιλάει στην κουζίνα με δύο από τους συμπαίχτες του, ενώ στην αυλή του σπιτιού, άλλοι εξέφραζαν την προσωπική τους άποψη για εκείνον – χωρίς ο ίδιος να είναι παρόν.

GNTM 6: Άρχισαν οι κόντρες, οι εντάσεις και οι έρωτες;

Από την αρχή του διαγωνισμού ο Σάββας έχει κάνει σαφές πως κυνηγάει τα έπαθλα και τον τίτλο ενώ φαίνεται ιδιαίτερα σίγουρος για τον εαυτό του, τις πόζες και τις ικανότητές του. Στο σετ σήμερα βέβαια, τα πράγματα δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά για εκείνο.

Πίσω στο σπίτι, στην κουζίνα βρέθηκε ο ίδιος με τον Μιχάλη, ο οποίος του είπε πως είναι ελαφρώς περίεργος με τον ίδιο να το παραδέχεται.

Στο φακό του GNTM ο Σάββας δήλωσε: «Χθες έρχεται ο Ανέστης και μου λέει ότι ο Γιώργος και ο Μιχάλης λένε αρνητικά πράγματα πίσω από τη πλάτη σου, δηλαδή ότι με μειώνουν και λέει δεν μου αρέσει αυτό. Ήθελε να πει ότι «εγώ τους λέω: μην το κάνετε αυτό», μπράβο Ανέστη, είσαι ήρωας…», δήλωσε ο Σάββας χτυπώντας παλαμάκια ειρωνικά.

Από την πλευρά τους, τα δύο αγόρια παίζοντας σκάκι, συζητούσαν τις αντιδράσεις τον συμπαικτών τους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η αντίδραση του Νάρκισσου είναι υπερβολική.

Ο σχολιασμός ωστόσο συνεχίστηκε με επίκεντρο την καθαριότητα του σπιτιού, αφού άλλοι πετάνε πράγματα και άλλοι τα μαζεύουν.

«Με το Σάββα γενικά είναι περίεργα τα πράγματα. Χθες, ο γλυκούλης πήγε στην κουζίνα και μαγείρεψε για όλους, έκανε μακαρόνια με κιμά. Και του λέω ότι ξέρεις «αντί να μας δωροδοκήσεις, έλα να μας μιλήσεις».» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εντουάρντο.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο ο Σάββας φαίνεται να απολαμβάνει το ήλιο και την παρέα στην πισίνα της βίλας, ενώ ανέφερε: «Από όταν έκανα τη μακαρονάδα νομίζω τα παιδιά ηρέμησαν λίγο. Μέχρι που άρχισα να κάνω ένα παζλ. Ήρθε η Ελένη, η Μιχαέλα και ο Έντι να με βοηθήσουν μέχρι που ήρθε ο Ανέστης και λέει στην Ελένη «έλα λίγο στο δωμάτιο»… πήγαν 6 λεπτά στο δωμάτιο, χαρούμενη βγήκε η Ελένη– δεν ξέρω τι έκανε ο Ανέστης και την έκανε τόσο χαρούμενοι θέλω και εγώ».

Υπάρχει έρωτας τελικά ανάμεσα στους δύο ή κάτι άλλο υπονοούσε ο Σάββας;

Οι κόντρες ωστόσο συνεχίστηκαν και στην αυλή όπου ο Νάρκισσος, εκφράστηκε ανοιχτά για το Σάββα, δηλώνοντας φανερά την αντιπάθεια του : «Όταν από την αρχή μας λέει είμαι ο κακός και σας κράζω όλους… πώς να τον συμπαθήσεις αυτόν τον άνθρωπο;».

