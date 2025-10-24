GNTM – Δοκιμασία έκπληξη απόψε.

Το GNTM δεν σταματάει με τη Δοκιμασία αποχώρησης. Αντίθετα, κάθε επεισόδιο και κάθε λεπτό στο φετινό παιχνίδι μόδας, έχει σημασία και έρχεται γεμάτο ανατροπές.

Ύστερα λοιπόν από την δοκιμασία αποχώρηση, όπου τα μοντέλα κλίθηκαν να χορέψουν αισθησιακά και με πάθος, κάτω από τη βροχή και μπροστά από το φακό του Κοσμά Κουμιανού, ήρθε ακόμη ένα challenge από την Garnier με τίτλο «Λιώνω για εσένα».

GNTM - Ελίνα Καλιτζάκη από το Tik Tok στο παιχνίδι μόδας

Η Ζενεβιέβ με την Ηλιάνα λοιπόν, έκαναν την είσοδό τους στη βίλα των παιχτών αιφνιδιάζοντάς τους.

Οι δύο γυναίκες ήρθαν για να ανακοινώσουν στους διαγωνιζόμενους πως έρχεται ακόμη μία δοκιμασία και αυτή τη φορά beauty.

Η Ελίνα Καλιτζάκη, μια από τις πιο γνωστές Make up artist στην κοινότητα του Tik Tok, ήρθε για να βάψει τα μοντέλα και να τους λούσει με χρώματα με βάση της βιταμίνες και κρέμες ιδανικές για την φροντίδα της επιδερμίδας.

Κάθε ένα από τα στοιχεία είχε και διαφορετική θεματική. Το μπλε ήθελε ήρεμο και χαλαρό πρόσωπο. Το κίτρινο ζητούσε ζωντάνια και χαμόγελο, ενώ το μαύρο σοβαρότητα και ένα ελαφρύ μειδίαμα.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι ήταν ντυμένοι με denim ρούχα, ενώ ένας –ένας, καθόταν στην καρέκλα για να τους περιλούσει η Ελίνα και να ποζάρουν αποκλειστικά με το πρόσωπο και το χαμόγελό τους στο φακό της κάμερας.

Στην αυλή της βίλας έλαβε χώρα η δοκιμασία, η οποία φάνηκε να διασκεδάζει κριτές και μοντέλα.

Φυσικά δεν έλειπαν οι γκρίνιες, ωστόσο όλοι τους πάλεψαν για το καλύτερο κλικ που θα πάρει και τα δώρα.

Η Ξένια, βγήκε μπροστά με την καλύτερη φωτογραφία ενώ στο πλευρό της βρέθηκε στο πλευρό της.

Τη δουλειά ανάμεσα στους δύο μαζί με το έπαθλο των 300 ευρώ την κέρδισε ο Ανέστης : «Έκανες τη διαφορά και δεν το περιμέναμε…» σημείωσε η Ηλιάνα.

