Ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Για την κοινή τους πορεία στη ζωή αλλά και το θέατρο μίλησαν ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη στο «Στούντιο 4», όπου το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου βρέθηκαν να είναι καλεσμένοι.

Οι δύο ηθοποιοί, παραχώρησαν μια ξεχωριστή συνέντευξη στους οικοδεσπότες τους, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, μιλώντας για άγνωστες πτυχές της ζωής τους, της σχέσης τους και της συνεργασίας τους. Όπως μάλιστα αποκάλυψαν, είναι μαζί εδώ και 42 χρόνια, χωρίς να θυμούνται ακριβώς την ημέρα που γνωρίστηκαν.

Μιλώντας για τη γνωριμία του και το δεσμό τους, οι δύο ηθοποιοί, σημείωσαν πως όταν γνωρίστηκαν, δεν μπορούσαν να φανταστούν που θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό, ενώ δεν περίμεναν η σχέση του να έχει διάρκεια στο χρόνο. αντίθετα, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Αντώνης Αντωνίου: «Νομίζαμε πως θα είναι μια περιπέτεια…».

«Είμαστε 42 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει», σημείωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός για την γνωριμία του με την επί 40 χρόνια- σύντροφό του.

Από την άλλη πλευρά, η Νατάσα Ασίκη, έσπευσε να σημειώσει: «Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας».

Αναφερόμενοι ωστόσο στην κοινή τους πορεία και στο θέατρο, δεν δίστασαν να αναφέρουν πως ορισμένες φορές υπάρχουν εντάσεις. Χαρακτηριστικά, η ηθοποιός, δήλωσε: «Πολλές φορές είναι φασαριόζικο! Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα, που θα τα κάνω τελικά. Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη! Ο Αντώνης περιμένει από εμένα να δει αυτό που έχει στο μυαλό του από την πρώτη ανάγνωση, αφού με ξέρει 40 χρόνια. Όμως εγώ θέλω μια άλλη διαδικασία. Ένας άλλος σκηνοθέτης που δεν θα με ήξερε, θα με άφηνε να μπω στη διαδικασία».

