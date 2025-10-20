«Πόρτο Λεόνε»: Στην γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια- Απόψε στις 22:30.

Ο Αντώνης Καρυστινός, ο Ντίνος Βούλγαρης στην δημοφιλή σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» ήταν προσκεκλημένος της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται».

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε για το ρόλο του αυστηρού και ισχυρογνώμονα πλοιοκτήτη που υποδύεται στην σειρά και για τις εξελίξεις που έρχονται, οι οποίες ξεκινούν από απόψε στις 22:30 στον Alpha!

Αντώνης Καριστινός: Όσα αποκάλυψε για το ρόλο του στο «Πόρτο Λεόνε»

Ο Αντώνης Καρυστινός υποδύεται τον Ντίνο Βούλγαρη, έναν σκληρό άνδρα, πρώην αστυνομικό, συνάδελφο και φίλο με τον Σπύρο Γιάμαρη (Βασίλης Μπισμπίκης). Εδώ και χρόνια, έχει παραιτηθεί από το Αστυνομικό Σώμα και είναι ένας πετυχημένος πλοιοκτήτης, ιδιοκτήτης της Ακτοπλαϊκής Βούλγαρη.

Αξιοπρεπής οικογενειάρχης χαίρει της εκτιμήσεως όλου του Πειραιά και είναι της άποψης ότι κανείς πρέπει να ζει με το μέτωπο καθαρό και το κεφάλι ψηλά, χωρίς να δίνει αφορμή για σχόλια και κριτική στην κοινωνία. «Η κατάλληλη περιγραφή για τον Ντίνο Βούλγαρη είναι ότι πρόκειται για έναν πολύ συντηρητικό άνθρωπο, όπως οφείλει να είναι σε εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ συντηρητική η κοινωνία μας τότε... Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σήμερα θα πει (στη σύντροφό του) «έλα να σου βάλω ένα ποτήρι νερό».» λέει ο Αντώνης Καρυστινός.

{https://www.youtube.com/watch?v=EsgNGEZYVpw}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ρόλος του έχει πολλές ανατροπές κι εξελίξεις. «Υπάρχουν πολλά κομβικά σημεία στη σειρά, πολύ δυνατά. Μου αρέσει γιατί θα έχει πολύ ωραία ανάπτυξη ο ρόλος μου» σημειώνει.

Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, έχει «ενδιαφέρον ότι προσπαθώ να πλησιάσω το γιο μου (το Γρηγόρη), γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ εσωστρεφής άρα και αδύναμος. Και να τον παρασύρω στο να τα βρει με κάποια γυναίκα που μπήκε τώρα στη (δική μας) ιστορία (ερχόμενη) πολύ κοντά μας. Ένα μικρό πλησίασμα είναι, ένα πλησίασμα εκείνης της εποχής». Η συνέχεια έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. «Μετά θα καταβαραθρωθεί» ο ήρωας γιατί «τον απασχολεί το θέμα της φήμης, του τι θα πει ο κόσμος -ειδικά για έναν άνθρωπο σαν αυτόν, ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος. Οπότε έχει στηρίξει με νύχια και με δόντια τη θέση του σε αυτή την κοινωνία κι αυτό το status».

{https://www.youtube.com/watch?v=krcM9XFroeA}