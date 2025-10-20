Όσα δήλωσε η Μαρίλια Μητρούση και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για την σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Η Μαρίλια Μητρούση και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, η Εβίτα και ο Χάρης, από την καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησαν στην Κατερίνα Καινούργιου για τους ρόλους τους, τις εξελίξεις στη σειρά, αλλά και για επόμενα επαγγελματικά τους σχέδια.

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές

«Η Εβίτα έχει αγάπη με την Ζωή. Υπάρχει μια κόντρα μάνας με κόρη, αλλά η σχέση που έχει η Εβίτα με την μητέρα της είναι ζωτικής σημασίας. Έχει μια αδυναμία στη γιαγιά της, τη Νικαίτη, και το στήριγμά της στην οικογένεια είναι ο Χάρης. Με τον Χάρη τα περνούν όλα μαζί γιατί και οι δύο νιώθουν αρκετά παραγκωνισμένοι από την οικογένεια», λέει αρχικά η Μαρίλια Μητρούση για τον ρόλο της.

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ μιλώντας για τον ρόλο του, αποκαλύπτει: «Ο Χάρης είναι ένα παιδί που έχει μια κόντρα με τον πατέρα του, γιατί ο πατέρας του δεν μπορεί να δει στα μάτια του Χάρη τον άξιο συνεχιστή της αυτοκρατορίας του και αυτό το διαισθάνεται ο Χάρης. Βιώνει όλη αυτή την απαξίωση και προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του με οποιονδήποτε τρόπο και ίσως με τον λάθος τρόπο».

Όσον αφορά στο πότε κι αν θα μάθουν, η Εβίτα και ο Χάρης, για τα δίδυμα παιδιά της ζωής, οι ηθοποιοί απαντούν: «Έχουμε ακόμα για να το μάθουμε. Φαίνεται η σχέση με τη μητέρα, τον πατέρα και την οικογένεια… Προσπαθούμε λίγο να δικαιολογήσουμε τους ρόλους μας γιατί αν νιώθαμε ότι ήμασταν αυτά τα κακομαθημένα παιδιά και τίποτα άλλο δεν θα είχε ουσία… Έμαθαν λάθος τα παιδιά, τα παιδιά δεν φταίνε ποτέ. Τα έμαθαν να καταλαβαίνουν την αγάπη με το χρήμα, με τα υλικά αγαθά, επομένως μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ακόμα και με τον Ορφέα που είναι ο πρώτος γιος. Αυτά τα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν… μετά όταν θα έρθουν τα δίδυμα θα φέρουν μια μεγάλη ανισορροπία στο σπίτι…».

{https://www.youtube.com/watch?v=IA65O4pc1fg}

Για το αν αντιλαμβάνεται κάποιο από τα παιδιά ότι τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής, ο Αλέξανδρος απαντά: «Ο Χάρης κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί τα δίδυμα έχουν την προσοχή και την εύνοια της Ζωής, που αυτό θα οδηγήσει σε μια σειρά αποκαλύψεων, αλλά όχι δεν θα το αντιληφθούν».

Στην ίδια ερώτηση η Μαρίλια απαντά: «Χωρίς να θέλω να κάνω spoiler, βλέπουμε από το πρώτο επεισόδιο ότι αυτά τα δύο παιδιά είναι τραυματισμένα χωρίς να υπάρχει φαινομενικά κάποιος λόγος… Φαντάσου λοιπόν να μάθουν… νιώθουν την προδοσία διπλή, γιατί είναι πολύ κοντά στην γιαγιά τους. Η Εβίτα έχει πάρει πολύ χάδι και πολύ αγάπη και πιο είναι το πρόβλημα; Ο ανταγωνισμός».

Τέλος, οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές μίλησαν για τις οικογένειές τους και τα επαγγελματικά τους σχέδια.

