Το αποψινό επεισόδιο στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», έρχεται για να χαρίσει δυνατές στιγμές συγκίνησης και έντονων συναισθημάτων.
Η στιγμή που περίμενε η Χλόη, επιτέλους φθάνει!
Η Χριστίνα περνά ένα βράδυ μαζί με τον Αντρέα, σε μια προσπάθεια να του αποσπάσει πληροφορίες.
Μετά τη σύγκρουσή της με τον Χάρη και την Αναστασία, η Σοφία βρίσκει παρηγοριά στον Παύλο, που της ορκίζεται πως θα συνετίσει τον άντρα της.
Η Χλόη αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του πατρός Νικολάου και να παρουσιαστεί με ψεύτικη ταυτότητα στους θετούς γονείς της κόρης της. Η Ειρήνη ζητά από τον Στέφανο την έγκρισή του για να ανοίξει αρωματοπωλείο.
Η Χριστίνα περνά τη βραδιά της με τον Αντρέα, προσπαθώντας να του αποσπάσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον Παύλο.
{https://www.youtube.com/watch?v=A6Wca1PcqC8}
Η οικειότητα μεταξύ τους εγείρει την ανησυχία του Κυριάκου, που υποπτεύεται τα ύπουλα σχέδια της Χριστίνας.
Ο Παύλος, έξαλλος, εισβάλλει στο σπίτι της Σμαρώς και απειλεί ευθέως τον Χάρη, αφήνοντας υπόνοιες μπροστά στους δικούς του για κάποιο ένοχο μυστικό από το παρελθόν του.
{https://www.youtube.com/watch?v=gd-rYpGw9O8}
Κι ενώ η Χλόη, συγκινημένη, γνωρίζει για πρώτη φορά την κόρη της, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης άγνωστος απειλεί τη ζωή του Πέτρου…
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.
{https://www.youtube.com/watch?v=coYLP4i1WB0}