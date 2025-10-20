«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Το αποψινό επεισόδιο στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας», έρχεται για να χαρίσει δυνατές στιγμές συγκίνησης και έντονων συναισθημάτων.

Η στιγμή που περίμενε η Χλόη, επιτέλους φθάνει!

Η Χριστίνα περνά ένα βράδυ μαζί με τον Αντρέα, σε μια προσπάθεια να του αποσπάσει πληροφορίες.

«Άγιος Έρωτας»: Απόψε στις 21:00

Μετά τη σύγκρουσή της με τον Χάρη και την Αναστασία, η Σοφία βρίσκει παρηγοριά στον Παύλο, που της ορκίζεται πως θα συνετίσει τον άντρα της.

Η Χλόη αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του πατρός Νικολάου και να παρουσιαστεί με ψεύτικη ταυτότητα στους θετούς γονείς της κόρης της. Η Ειρήνη ζητά από τον Στέφανο την έγκρισή του για να ανοίξει αρωματοπωλείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χριστίνα περνά τη βραδιά της με τον Αντρέα, προσπαθώντας να του αποσπάσει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τον Παύλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=A6Wca1PcqC8}

Η οικειότητα μεταξύ τους εγείρει την ανησυχία του Κυριάκου, που υποπτεύεται τα ύπουλα σχέδια της Χριστίνας.

Ο Παύλος, έξαλλος, εισβάλλει στο σπίτι της Σμαρώς και απειλεί ευθέως τον Χάρη, αφήνοντας υπόνοιες μπροστά στους δικούς του για κάποιο ένοχο μυστικό από το παρελθόν του.

{https://www.youtube.com/watch?v=gd-rYpGw9O8}

Κι ενώ η Χλόη, συγκινημένη, γνωρίζει για πρώτη φορά την κόρη της, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης άγνωστος απειλεί τη ζωή του Πέτρου…

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

{https://www.youtube.com/watch?v=coYLP4i1WB0}