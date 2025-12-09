Η Λευκορωσία αρνείται την ευθύνη για τα μπαλόνια και κατηγόρησε τη Λιθουανία για προκλήσεις.

Η Λιθουανία κήρυξε την Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει στρατιωτική υποστήριξη για την αστυνομία και τους συνοριοφύλακες, μετά από ένα κύμα με μπαλόνια λαθρεμπόρων από τη Λευκορωσία που διακόπτει επανειλημμένα την εναέρια κυκλοφορία τους τελευταίους μήνες.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει αρκετές φορές λόγω των μπαλονιών, τα οποία η Λιθουανία λέει ότι αποστέλλονται από λαθρεμπόρους που μεταφέρουν τσιγάρα και συνιστούν «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανακοινώνεται όχι μόνο λόγω των διαταραχών της πολιτικής αεροπορίας, αλλά και για λόγους εθνικής ασφάλειας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Βλάντισλαβ Κοντράτοβιτς σε κυβερνητική συνεδρίαση που μεταδόθηκε ζωντανά την Τρίτη.

Η Λευκορωσία αρνήθηκε την ευθύνη για τα μπαλόνια και κατηγόρησε τη Λιθουανία για προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενός drone για ρίψη «εξτρεμιστικού υλικού», κάτι που η Λιθουανία αρνείται.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι η Λιθουανία υπερβάλλει για τα περιστατικά με τα μπαλόνια και ότι το Μινσκ δεν θέλει πόλεμο με τους γείτονές της. «Αυτό που λένε οι Λιθουανοί σήμερα είναι αδύνατο και μη ρεαλιστικό», δήλωσε ο Λουκασένκο σε ομιλία που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta. «Το θέμα παρουσιάζεται υπερβολικά και πολιτικοποιείται», είπε.

Περισσότερες εξουσίες στον στρατό

Η κυβέρνηση της Λιθουανίας ζήτησε από το κοινοβούλιο να παραχωρήσει τη δυνατότητα στις στρατιωτικές εξουσίες να ενεργούν σε συνεννόηση με την αστυνομία, τους συνοριοφύλακες και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και από μόνη της, δήλωσε ο Κοντράτοβιτς.

Εάν το κοινοβούλιο συμφωνήσει, ο στρατός θα λάβει άδεια να περιορίζει την πρόσβαση σε μια περιοχή, να σταματά και να ερευνά οχήματα, να διενεργεί ελέγχους σε άτομα, τα έγγραφά τους και τα υπάρχοντά τους, και να θέτει υπό κράτηση όσους αντιστέκονται ή είναι ύποπτοι για εγκλήματα. Ο στρατός θα έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί βία σε τέτοιες περιστάσεις, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσουν μέχρι να τα άρει η κυβέρνηση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει την 1η Δεκεμβρίου ότι η κατάσταση στα σύνορα επιδεινώνεται και χαρακτήρισε τις εισβολές με αερόστατα «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία που είναι «εντελώς απαράδεκτη».

Η Λιθουανία είχε επιβάλει επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 2021 στην περιοχή των συνόρων της Λευκορωσίας λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως εκστρατεία του Μινσκ για την παράνομη αποστολή μεταναστών πέρα ​​από τα σύνορα. Την επόμενη χρονιά το Βίλνιους κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω φόβων ότι και η Λιθουανία θα μπορούσε να γίνει στόχος.

