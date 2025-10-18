O αγαπημένος σεφ και παρουσιαστής μας λέει την πιο «νόστιμη» καλησπέρα το σαββατοκύριακο στις 16:40 με σπέσιαλ συνταγές!

Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου με «Kitchen Lab» και τα πιο νόστιμα πιάτα που έχουμε δοκιμάσει! Ο Άκης Πετρετζίκης μοιράζεται μαζί μας ένα μενού που συνδυάζει την παράδοση με διεθνείς πινελιές, σε ένα γευστικό ταξίδι από την Ελλάδα, στην Ιταλία και την Αρμενία.

Ο Άκης ξεκινά το σαββατιάτικο μενού με την πιο κλασική αλλά πάντα αγαπημένη συνταγή, την τυρόπιτα, που αυτήν τη φορά την φτιάχνει στριφτή με χωριάτικο φύλλο. Ετοιμάζει γέμιση με φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, μοσχοκάρυδο, γάλα, αυγό και φρέσκο θυμάρι. Τυλίγει το μείγμα σε φύλλο, σχηματίζει ρολά που τοποθετεί σε σχήμα σαλιγκαριού και ψήνει μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια. Σερβίρει την τυρόπιτα κομμένη σε κομμάτια, με σουσάμι και άρωμα βουτύρου, συστήνοντας ένα ορεκτικό που θα γίνει σταθερή αξία σε κάθε τραπέζι.

Συνεχίζει με μια ανατρεπτική ιταλική πρόταση, λευκή μπολονέζ. Βράζει σπαγγέτι ενώ παράλληλα σοτάρει κιμά με κρεμμύδι, καρότο και σκόρδο, αρωματίζει με κύμινο, πιπέρι και δάφνη, σβήνει με κρασί και αφήνει να σιγοβράσει. Προσθέτει τυρί κρέμα και λίγο νερό από τα ζυμαρικά, δημιουργώντας μια κρεμώδη σάλτσα που αγκαλιάζει τέλεια τα σπαγγέτι. Το πιάτο ολοκληρώνεται με μπόλικο μαϊντανό και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αποδεικνύοντας ότι η ιταλική κουζίνα έχει πολλές, γευστικές πλευρές.

Για επιδόρπιο, ο Άκης φτιάχνει ένα παραδοσιακό αρμένικο γλυκό, που λέγεται γκάτα. Ετοιμάζει εύπλαστο ζυμάρι με αλεύρι, γιαούρτι, σόδα και αυγό και το γεμίζει με μείγμα βουτύρου, ζάχαρης, αλευριού και βανίλιας. Ανοίγει το ζυμάρι, στρώνει τη γέμιση, σχηματίζει γραμμές με πιρούνι, αλείφει με κρόκο αυγού και ψήνει μέχρι να χρυσαφίσει. Σερβίρει με άχνη ζάχαρη, κακάο, κανέλα και δυόσμο, παραδίδοντας ένα γλυκό που φέρνει αρώματα από άλλη εποχή.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης παραδίδει ένα Kitchen Lab στις 16:40 γεμάτο ανατροπές, όπου αποκαλύπτει πολλά μυστικά γεύσης, με συνταγές comfort αλλά ταυτόχρονα ανατρεπτικές, γεμάτες φαντασία και νοστιμιά.

Ξεκινά με μια σαλάτα με κοτόπουλο και thousand island sauce που θυμίζει το αγαπημένο μπέργκερ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με fast food. Ετοιμάζει τη σάλτσα thousand island με μαγιονέζα, κέτσαπ, sweet chili και μυρωδικά, φτιάχνει τραγανά σπιτικά κρουτόν με ψωμί, βούτυρο, σκόρδο και θυμάρι και ψήνει κομμάτια κοτόπουλου για να δώσει πρωτεΐνη και γεύση. Σερβίρει τη σαλάτα με ντοματίνια, καλαμπόκι, το κοτόπουλο, κρουτόν και τη σάλτσα, σε ένα πιάτο δροσερό, χορταστικό και αρωματικό.

Συνεχίζει με μπιφτέκια γεμιστά με τσένταρ, κλασικά απ’ έξω αλλά γεμάτα έκπληξη στο εσωτερικό και τα σερβίρει με ένα ρύζι γεμάτο χρώμα και γεύση. Ζυμώνει τον κιμά με ψωμί του τοστ, μαϊντανό, δυόσμο, αυγά, κέτσαπ, κρεμμύδι και μυρωδικά. Για τη γέμιση, ανακατεύει τσένταρ με τυρί κρέμα. Πλάθει τα μπιφτέκια ώστε να ‘αγκαλιάζουν’ το μείγμα τυριού στο κέντρο, τα ψήνει πρώτα στο τηγάνι για να πάρουν χρώμα και στη συνέχεια στον φούρνο και σερβίρει ένα μοναδικά comfort κυριακάτικο φαγητό.

Για γλυκό, ο Άκης προτείνει μια υγιεινή αλλά λαχταριστή εκδοχή ενός κέικ καρότου χωρίς ζάχαρη. Αντικαθιστά τη ζάχαρη με μέλι, σταφίδες και καρύδια, αρωματίζει με κανέλα και βανίλια και τα συνδυάζει με τριμμένο καρότο για μοναδική υφή χαρακτήρα. Ψήνει σε φόρμα και το σερβίρει αφράτο και αρωματικό, σε κομμάτια που αποδεικνύουν ότι ένα γλυκό χωρίς ζάχαρη μπορεί να είναι πιο νόστιμο από ό,τι ενδεχομένως φανταζόμαστε.

{https://www.youtube.com/watch?v=1t3Nk3lMTgE}

«Kitchen Lab», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40