Η απάντηση της Μαρίνας Σπανού για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στη Eurovision!

Η κάμερα του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το Πρωινό», έπιασε τη Μαρίνα Σπανού στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αποχωρήσει για την Κύπρο. Ο δημοσιογράφος της εκπομπής λοιπόν, μίλησε μαζί της ενώ μεταξύ άλλων την ρώτησε πώς θα αισθανόταν στο ενδεχόμενο συμμετοχής της στη Eurovision.

Η νεαρή και ταλαντούχα ερμηνεύτρια, τοποθετήθηκε επί του θέματος, ενώ ανέφερε πως για τώρα, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί, περισσότερο λόγω του άγχους της.

Μαρίνα Σπανού για Eurovision- «Είμαι μεγάλη φαν της Eurovision…»

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Μαρίνα Σπανού, ανέφερε πως μελλοντικά θα ήταν πιο δεκτική να εκπροσωπήσει τη χώρα στο διαγωνισμό, ωστόσο στο τώρα, δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το άγχος της.

«Εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν της Eurovision. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα καθόλου να αντέξω το άγχος της Eurovision και όλο αυτό το στρες της εκπροσώπησης και όλα αυτά. Δεν μπορώ να αντέξω το στρες, Παναγία μου! Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή», ανέφερε μεταξύ άλλων η ταλαντούχα τραγουδίστρια, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο για το μέλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhwcmmq2h2x?integrationId=40599y14juihe6ly}