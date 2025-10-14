Ο Αντώνης Καφετζόπουλος μιλά στο «Buongiorno»!

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, με αφορμή τη νέα παράσταση που ετοιμάζει «Άσπρο – Μαύρο», μιλάει στον τηλεοπτικό φακό του Mega και στην εκπομπή «Buongiorno», τόσο για το θέατρο όσο και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τους συναδέλφους που θα «ντύσουν» τα έργα του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην εκπομπή, ο καλλιτέχνης, αποκάλυψε πως στο θέατρο κυριαρχεί ο ηλικιακός ρατσισμό, ενώ έθεσε και την προσωπική του άποψη αναφορικά με τις παραστάσεις στην Επίδαυρο.

Όσα ανέφερε ο Αντώνης Καφετζόπουλος

Αρχικά λοιπόν ο ίδιος, μίλησε για την νέα του δουλειά, λέγοντας πως παρά τις δυσκολίες ήθελε να το κάνει. Αποκάλυψε μάλιστα πως σε μια ιδιαίτερη στιγμή της ζωής του υπήρξε ιδιαίτερα απαισιόδοξος.

Με αφορμή την ερώτηση της δημοσιογράφου, για το αν έχει δεχτεί προτάσεις για την τηλεόραση, ο ίδιος ανέφερε πως λόγω ηλικίας δεν έχει πλέον την αντοχή να πραγματοποιεί οκτάωρα γυρίσματα: «Εννοείται ότι οι προτάσεις που δέχεται ένας ηθοποιός έχουν να κάνουν και με την ηλικία του, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Όταν πρόκειται να επιλέξω συναδέλφους, τους επιλέγω με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση και ένα βασικό συστατικό είναι και η ηλικία των ανθρώπων».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, παρέθεσε την άποψή του αναφορικά με το ποιος και αν θα πρέπει να παίζει στην Επίδαυρο: «Δεν πρέπει να παίζει κανείς στην Επίδαυρο. Όχι ότι το μνημείο είναι ιερό, αλλά για πρακτικούς λόγους. Το μνημείο είναι αρχαιολογικός χώρος. Σίγουρα πρέπει να απαγορεύεται δια ροπάλου η επέμβαση εκεί μέσα και καλώς ή κακώς επέμβαση είναι να μπαίνουν και 10-15 χιλιάδες άνθρωποι με τα παπούτσια τους, με τα τακούνια του. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να λιγοστέψει».

Δείτε το βίντεο:

