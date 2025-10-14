Ο Κώστας Κόκλας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο ηθοποιός, Κώστας Κόκλας, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη.

Ο ίδιος, χαμογελαστός, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δουλειά του, στη σχέση του με το κινητό τηλέφωνο, αλλά και στους δύο του γάμους, χωρίς να παραλείψει το ενδεχόμενο να κάνει και τρίτο.

Κώστας Κόκλας: «Είναι η δουλειά που μου αρέσει…»

Αρχικά λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός, μίλησε για την υποκριτική και το γεγονός πως αγαπάει τη δουλειά του, χωρίς ωστόσο να αποκρύψει τους λόγους για τους οποίους, αρχικά, είχε ενθουσιαστεί από αυτήν: «Ποτέ δεν ξύπνησα το πρωί να πω «να πάω για δουλειά», προτιμάω να έχω μια cool ζωή. Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, αλλά είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά. Είναι όμως μια δουλειά που μου αρέσει και κατάφερα να βιοπορίζομαι με αυτό το επάγγελμα και να μεγαλώσω το παιδί μου».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, με αφορμή την πρώτη ερώτηση της δημοσιογράφου, αναφέρθηκε και στη σχέση του με το κινητό τηλέφωνο, ενώ εξιστόρησε και ένα περιστατικό που είχε συμβεί με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη: «Το τηλέφωνο το έχω μόνιμα χαμηλωμένο, γιατί θα είμαι είτε σε γύρισμα είτε σε δουλειά. Ο Μανούσος Μανουσάκης με είχε ρωτήσει αν έχω τηλέφωνο, του είχα πει όχι, με ρώτησε αν ξέρω να δένω γραβάτα, του είπα όχι, μου είπε ότι πρέπει να τα κάνω και τα δύο αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ηθοποιός».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για την ηλικία του, ο ίδιος απάντησε με χιούμορ, λέγοντας πως αισθάνεται 26 ετών, ενώ δεν απέκρυψε το γεγονός πως παλαιότερα είχε καταπιαστεί με δουλειές προκειμένου να βιοπορίζεται: «Κλείνω τα 26 τώρα, τόσο αισθάνομαι. Έχω κάνει διάφορες δουλειές για να βιοπορίζομαι μέχρι τα 30, έχω δουλέψει οικοδομή, σέρβις, barman…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Κόκλας.

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος, ρώτησε τον ηθοποιό αν υπάρχει ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει και τρίτο γάμο, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τις πρώην συζύγους του: «Είμαι πολύ μικρός ακόμα για 3ο γάμο. Δεν έχω παράπονο, ήταν πολύ ωραίες γυναίκες και καλά παιδιά και οι δύο πρώην σύζυγοι, με την Κατερίνα έκανα και τον γιο μου», δήλωσε αρχικά και κατέληξε: «Τα κορίτσια γενικά ζηλεύουν, και τα αγόρια λένε ψέματα. Ψέματα δεν λέω, απλά δεν λέω την αλήθεια, δηλώνω άγνοια, δεν είναι αυτό που νομίζεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddhtkah1724x?integrationId=40599y14juihe6ly}