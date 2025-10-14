Έξαλλος ο Τάσος Ξιαρχό με τη Μαρίνα Σάττι: «Δεν μιλάω με τη Μαρίνα Σάττι… τη μισώ..».

Μια σύντομη, αλλά άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, στον φακό του ΑΝΤ1, ενώ το απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» με το Γιώργο Λιάγκα.

Ο γνωστός χορογράφος, απάντησε σε όλες της ερωτήσεις της δημοσιογράφου, ωστόσο, όταν κλίθηκε να μιλήσει για την Μαρίνα Σάττι, ο ίδιος εξερράγη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πάω για μάθημα, δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι… τη μισώ. Άσε μας μωρέ με τη Σάττι…».

Όσα ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό για τη Μαρίνα Σάττι

Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, λίγη ώρα μετά από την προβολή της συνέντευξής του στο σταθμό, ο χορογράφος, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο TikTok όπου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αντέδρασε έντονα στο άκουσμα του ονόματός της.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει στο βίντεο, ο ίδιος, είχε αναλάβει να χορογραφήσει το πρώτο της βίντεο κλιπ, στο τραγούδι «Μάντισσα», ωστόσο δεν πληρώθηκε ποτέ για τη δουλειά του.

«Τα comments από κάτω γράφουν: «δεν τον πήρε στη Eurovision γι’ αυτό δεν τη θέλει». Λοιπόν, ακούστε να σας πω την ιστορία: Εγώ ο Τάσος ο Ξιαρχό, χορογράφησα το πρώτο της βίντεο κλιπ, το πιο πετυχημένο της βίντεο κλιπ, τη Μάντισσα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας: «Και μαντέψτε, δεν με πλήρωσε ποτέ. Η ζήλια είναι άλλο πράγμα από την αδικία. Οπότε από εδώ και πέρα όταν γράφετε σχόλια, μην γράφετε μ@#$%#».

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, εξήγησε το σκηνικό πίσω από την συνεργασία τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η καριέρα ενός ανθρώπου ξεκινάει και τελειώνει τη μέρα που κάνει αδικίες. Οι αδικίες μερικών ανθρώπων δεν σταματούν ποτέ. Μάλιστα, η Μαρίνα Σάττι είχε πει κάποια στιγμή «τότε που έκανα τη Μάντισσα δεν είχα μάνατζερ άλλα έπαιζα τη μάνατζερ και έκανα πως είμαι μια άλλη». Τότε λοιπόν έστελνα στη μάνατζέρ της μήνυμα και έλεγα «Μαρίνα μου, πότε θα πληρωθούμε;». Μου έλεγε «μίλα με τη μάνατζερ» και μου έδινε ένα άλλο τηλέφωνο που μίλαγα με τη Μαρίνα Σάττι και έλεγε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Άλλο η ζήλια και άλλο να νιώθω η!@#$% ότι μίλαγα με έναν άνθρωπο που το έπαιζε σε διπλό ταμπλό. Οπότε ξυπνήστε παραπούλια της ηλιθιότητας, που κάθεστε από κάτω και γράφετε «Μαρίνα, σ’ αγαπάμε» και να αγαπάτε κάποιον που είναι τίμιος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός χορογράφος.

