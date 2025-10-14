Τα αδέρφια Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, ο Γιάννης Στάνγκογλου και η Γιούλη Τσαγκαράκη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Απόψε, Τρίτη 14 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα!

Πρωτιά κατέγραψε χθες, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή ήταν πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,1% και 6,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 18,2% και διαφορά 6,9 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Απόψε, Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο Γιάννης Στάνκογλου, που φέτος πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», υποδυόμενος τον Γεράσιμο Χατζημήτρο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τις αλλαγές που προέκυψαν στη ζωή του τα τελευταία χρόνια, μετά τον χωρισμό του, για τη σχέση με τα παιδιά του, τα υπερατλαντικά ταξίδια τους και την καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια, εξομολογείται πως στα 50 του χρόνια πέρασε κρίση ηλικίας, θυμάται τα όμορφα, αλλά και δύσκολα χρόνια που έζησε στη Νέα Υόρκη, αλλά και τις δουλειές που έχει κάνει στο παρελθόν.

Τέλος, εξηγεί γιατί του αρέσει να παίζει τον «κακό» στην τηλεόραση, αλλά και γιατί είναι χαρούμενος που φέτος θα πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Annie» στο θέατρο Παλλάς.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την Γιούλη Τσαγκαράκη. Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται με τεράστια επιτυχία τη θεία Σταματίνα στη σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες», μιλάει για τον ρόλο της που έχει αφήσει ιστορία με τις καταπληκτικές ατάκες της.

Πώς εμπνεύστηκε την εμφάνιση της θείας Σταματίνας; Πώς ήταν η συνεργασία της με τον Γιώργο Ζυγούρη; Τι λέει για τον Πάνο Νάτση; Τι θυμάται από τον συμφοιτητή της, Γιώργο Καπουτζίδη;

Για ποιο λόγο στη σχολή τής έδιναν πάντα ρόλους μεγαλύτερων και στριφνών γυναικών; Στη συνέχεια, αναφέρεται στην κακοποίηση που δέχτηκε ως παιδί και αποκαλύπτει πώς κατάφερε να συγχωρήσει τον πατέρα της, σε μία προσπάθεια να ανακαλύψει και να αγαπήσει τον εαυτό της.

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Χαμένη Άνοιξη», στην οποία πρωταγωνιστεί στο θέατρο ΠΟΡΕΙΑ.

Καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και τα αδέρφια Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος. Οι αγαπημένοι επιχειρηματίες, αλλά και σεφ, μιλούν για το μεγάλο τους πάθος, τη μαγειρική, και εξιστορούν πώς κατάφεραν να βρίσκονται πίσω από τέσσερα επιτυχημένα εστιατόρια της Αθήνας.

Αποκαλύπτουν πως στην αρχή φοβούνταν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γαστρονομία, κάνουν έναν απολογισμό των 20 χρόνων του «Basegrill» και εξηγούν γιατί η σωστή θρέψη αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας.

Τέλος, μιλούν για το «GastrosoΦy Fest powered by Protergia» και τον μύθο της γαστρονομίας Massimo Bottura, ο οποίος θα είναι ο επίτιμος καλεσμένος του φεστιβάλ.

